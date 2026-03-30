Ruba da un’auto e fugge in bus: arrestato

Ruba degli oggetti da un’auto, poi si dà alla fuga prendendo il bus e finisce in manette. È successo lo scorso 21 marzo, quando un passante segnala l’avvenuto furto su un’auto in sosta. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino, durante un servizio di controllo del territorio, dalla descrizione, sono riusciti a rintracciare l’uomo, a bordo della linea 51 all’altezza di piazza Rebaudengo.

Fatto scendere e controllato, l’uomo, un 23enne di origine brasiliana, aveva rubato degli oggetti. Stando alla ricostruzione, aveva rotto il finestrino posteriore dell’auto per portarseli via. La proprietaria ha riconosciuto la refurtiva e formalizzato la querela.

Irregolare sul territorio e con precedenti penali a carico, il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato. A disposizione dell’Autorità giudiziaria, per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

VI.G

IL TORINESE