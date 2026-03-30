Chiorino, AVS: “Soddisfazione per le dimissioni”

Apprendiamo con soddisfazione delle dimissioni, questa volta intere, dell’assessora Chiorino, nonché dell’assessore Franceschini di Biella, coinvolto anche lui nell’oscura società “5 forchette”. Era ora. Stupisce anzi che Cirio e Chiorino abbiano provato sinora a difendere l’indifendibile.

Quello della Bisteccheria d’Italia è uno scandalo colossale e lo abbiamo detto da subito: questo è l’unico esito possibile di questa penosa vicenda, che sta travolgendo la credibilità della Regione. Con le mafie non si fanno affari, e tanto più dopo ciò che emerso oggi rispetto all’ipotesi di riciclaggio di denaro del clan Senese non si potevano continuare a sentire balbettii da parte della maggioranza.

Alice Ravinale
Valentina Cera
Giulia Marro
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Ruba da un’auto e fugge in bus: arrestato

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless