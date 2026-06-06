Si terrà sabato 6 giugno 2026 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Centro d’Incontro di via Medici 28 a Torino (fermata metro Bernini) l’incontro organizzato dal gruppo consiliare regionale di AVS “Ripensare le RSA”.

Lunghe liste d’attesa (oltre 11.600 persone che attendono il sostegno pubblico alle spese rappresentata dalla c.d. “quota sanitaria”, come è emerso da un nostro recente accesso agli atti), gravose condizioni di lavoro il personale dipendente, con tutto il tema delle risorse necessarie per il rinnovo dei CCLN che è stato oggetto del c.d. Patto per il Welfare della Giunta Cirio, poi rimasto lettera morta: le RSA sono spesso al centro del dibattito pubblico, così come il fatto che spesso l’ingresso in una struttura diventa l’unica risposta possibile perché alle famiglie mancano dei servizi domiciliari e adeguati sostegni di prossimità e sollievo che potrebbero evitare alle persone anziane di doversi spostare da casa.

Quello di cui però si discute troppo modo è il modello di servizio erogato, su cui la Regione può fare molto, anche con la definizione di criteri di accreditamento e funzionamento più equi e vicini alle necessità delle persone. Una capacità regolatoria che consentirebbe di migliorare il servizio ricevuto dai e dalle pazienti e dalle loro famiglie e di tutelare degli standard lavorativi migliori, in un settore in cui la presenza di grandi player soprattutto stranieri rischia di livellare verso il basso i servizi.

“E’ sul modello di RSA che ci proponiamo di intervenire con proposte concrete in Consiglio Regionale, superando il criterio del minutaggio e i requisiti della Dgr 45/2012” dichiara Alice Ravinale, capogruppo AVS in Regione “Per farlo crediamo che il miglior modo di procedere sia prenderci il tempo di interloquire e di mettere a confronto chi conosce la realtà delle RSA dai vari punti di vista – pazienti, caregiver, operatori, medici, sindacati, enti gestori. Il nostro obiettivo è immaginare insieme modelli di assistenza socialmente accettabili, a dimensione umana, per rispondere ai bisogni di cura delle persone più fragili, garantendo sempre dignità alle persone assistite e ai loro cari, con organici adeguati e migliorando le condizioni di lavoro e di vita degli operatori”.

All’incontro hanno parteciperanno tra gli altri Piero Secreto, geriatra; Eleonora Artesio, Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure; le associazioni Alzheimer Piemonte e AVO; Fondazione Promozione sociale; CGIL – Funzione Pubblica; Cub Sanità; Anaste Piemonte; Legacoop.