Caso Picierno: sono finite le fughe dal Pd?

POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
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Il caso Picierno e il rischio che le fuoriuscite dal Pd non siano finite
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Venerdì 5 giugno scorso, presso la Sala Carpanini di Palazzo Civico, il Gruppo Consiliare dei Moderati
Si terrà sabato 6 giugno 2026 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Centro d’Incontro
Disservizi senza fine, che in molti Consorzi si sommano alla sospensione degli assegni di cura. «Ci
“Davvero difficile non stupirsi della giravolta del Partito Democratico. Oggi scende in strada contro lo spaccio
PARTITO LIBERALDEMOCRATICO A RIVOLI Dopo oltre vent’anni di dibattiti, polemiche e campagne ideologiche, la realizzazione della