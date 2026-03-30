Prova a rubare negli uffici: beccato con computer e tablet, arrestato

Vetrate in mille pezzi, movimenti sospetti dal quinto piano degli uffici: arrestato uomo per tentato furto aggravato. È successo in un edificio al quinto piano di Corso Giulio Cesare, quando un 49enne è stato fermato. L’uomo è stato arrestato la notte scorsa dalla polizia di Stato, sorpreso con tre computer e due iPad nascosti nello zaino.

L’allarme è scattato nella notte, quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione per movimenti sospetti all’interno del palazzo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno ispezionato i quattro piani dello stabile e individuato l’indagato, ancora in possesso della refurtiva. I beni rubati sono stati immediatamente riconsegnati al rappresentante della società colpita dal tentativo di furto.

Sull’accaduto sono aperte le indagini preliminari: per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva.

VI.G

IL TORINESE