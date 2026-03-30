Ragazzi in Aula 2026: studenti protagonisti della democrazia

Nel corso della seduta finale ospitata a Palazzo Lascaris, le classi partecipanti hanno preso parte a una vera e propria simulazione dei lavori dell’Aula consiliare, confrontandosi con le procedure e le dinamiche della vita istituzionale. Un’esperienza immersiva che ha permesso ai ragazzi di sperimentare in prima persona il funzionamento dell’assemblea legislativa, assumendo il ruolo di consiglieri e mettendosi alla prova nel dibattito pubblico.

La seduta ha visto i saluti iniziali del presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ed è stata presieduta dal vicepresidente Franco Graglia e dalla consigliera segretaria Valentina Cera, che hanno lodato l’impegno, la capacità di discussione e confronto e la qualità degli atti presentati.

Gli studenti hanno presentato e discusso proposte di legge regionale, ordini del giorno e mozioni, affrontando temi di stretta attualità e di forte impatto sociale: dalla salute mentale all’educazione alimentare, dalla sostenibilità ambientale all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, fino alle politiche per l’inclusione e il contrasto al cyberbullismo.

Il progetto rappresenta un’importante occasione di educazione alla cittadinanza attiva, in cui studio e partecipazione si intrecciano, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali come il pensiero critico, la capacità argomentativa e il lavoro di gruppo.

Attraverso il confronto diretto con il linguaggio e gli strumenti della politica, “Ragazzi in Aula” contribuisce a rafforzare il legame tra istituzioni e giovani, offrendo loro uno spazio concreto di espressione e ascolto. Un percorso che mira a formare cittadini consapevoli, capaci di comprendere il valore delle regole democratiche e di contribuire, in futuro, alla vita della comunità.

Gli studenti e le studentesse parteciperanno a un viaggio studio a Roma per conoscere da vicino le istituzioni nazionali attraverso visite e incontri.

All’iniziativa erano presenti la consigliera regionale Simona Paonessa, il difensore civico Paola Baldovino e il garante degli animali Paolo Guiso.

Elenco atti presentati

Proposte di legge regionale

IIS Barletti – Ovada (AL), classe III A

Disposizioni per la sensibilizzazione in materia di educazione alimentare tra i giovani

IIS Barletti – Ovada (AL), classe III A

Programma regionale di prevenzione e screening oftalmologico in età scolare

IIS Einaudi – Alba (CN), classe V B

Interventi regionali per la promozione della salute mentale e la prevenzione del rischio suicidario delle persone detenute negli istituti penitenziari piemontesi

IIS Einaudi – Alba (CN), classe V B

Installazione di cassonetti tecnologici per il miglioramento della raccolta differenziata e incentivazione di comportamenti sostenibili

IIS Leardi – Casale Monferrato (AL), classe IV B

Linee guida per un uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale (IA)

IIS Einaudi – Alba (CN), classe V B

Disposizioni in materia di educazione familiare e parità genitoriale

IIS Leardi – Casale Monferrato (AL), classe IV A

Disposizioni in materia di valorizzazione ambientale ed istituzione della settimana della custodia

IIS Einaudi – Alba (CN), classe V B

Promozione alla formazione di associazioni denominate “DA OGGI INSIEME” in sostegno alle vittime di pedofilia

IIS Barletti – Ovada (AL), classe III B

Attivazione di un servizio psicologico negli istituti scolastici del Piemonte nella Giornata del 1° marzo, in materia di prevenzione dell’autolesionismo

Ordini del giorno

IIS Lagrangia – Vercelli, classe II AB

Promozione di iniziative per l’armonizzazione della legislazione in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo

IIS Barletti – Ovada (AL), classe III B

Promozione dell’inclusione scolastica attraverso la conoscenza e avvicinamento alla lingua dei segni nelle scuole secondarie di primo grado del Piemonte

Ufficio stampa CRP