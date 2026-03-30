Arrivo in coppia all’Ultra Trail di Gabiano

Non capita spesso che due atleti si presentino fianco a fianco al termine di 100 km di corsa. E’ quanto avvenuto alla settima edizione dell’Ultra Trail Castelli bruciati, la gara di Gabiano (AL) che ha raccolto grandi numeri alla partenza delle sue varie distanze. Sul percorso principale, di 100 km per un dislivello di 3.750 metri, si sono Fabio Devalle (Running Saronno) e Luca Zucchi (Luciani Sport Team) non se la sono sentita di chiudere la prova dandosi battaglia per la vittoria e hanno voluto chiudere insieme nell’identico tempo di 10h41’01”. La classifica dice che a vincere è stato Devalle, ma mai come questa volta è un onore condiviso.

Terza posizione per il campione uscente, Alessio Cesaroni (Asd San Severino Marche) a 1’13” davanti ad Andrea Montanaro (Sport Project Vco) a 1h49’37” e al vincitore 2024 Luca Guerini (Bione Trailers Team) a 1h56’13”.

Settima posizione assoluta per la prima donna, Alice Ciapponi (Pol.Moving) in 13h28’49” davanti a Silvia Colombo (100% Anima Trail) a 15’50” e a Elisa Bordin a 3h27’30”. Nella staffetta per 4 componenti prima posizione per il team Bruciati&Bruciate con Linda Fabris, Gloria Ghilardi, Luca Rossini e Massimo Scuccato in 12h02’19”.

Nella 50 km per 2.000 metri di dislivello primo Sergio Pedretti (Atl.Marathon Almenno S.Salvatore) che in 4h30’11” ha prevalso per 4’23” su Cristian Carelli (Bergamo Stars) e per 14’18” sull’ungherese Marius Balint). A Laura Manzetto (Run Fast) la gara femminile in 5’32’14” con 5’04” su Marta Poretti (Runners Valbossa-Alzate) e 19’21” su Isabella Vidili (Asd Baudenasca).

La 25 km per 850 metri ha premiato Daniele Mainardi (Pol.China Pino Maffeo) in 2h01’06”, alle sue spalle Andrea Albertosi (Atl.Novese) a 4’22” e Luca Domeneghetti (Inrun) a 14’33”. Prima posizione fra le donne per Elena Cavalleri in 2h38’19” seguita da Monica Moia (Asd Bognasco) a 2’56” e da Alice Ferro (CB Sport Pod.Caramagna) a 10’29”.

Dalla società organizzatrice Asd “Quei Bruciati dei Castelli Bruciati” un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la corsa, a cominciare dal Comune di Gabiano per proseguire con l’ANSMI di Verrua Savoia, AIB di Coniolo, Circolo “Gli Amici di Montaldo”, La Combriccola degli Amici di Cantavenna, il Rustico di Solonghello, La Tabarina, Monferrato Tourist, Pro Loco di Gabiano, Circolo ANCOL Pontestura, Ristorante Commercio Gabiano, Gli Amis en Festa di Villamiroglio. Ora la mente è già proiettata alla prossima edizione nel 2027.

IL TORINESE