Torino, nuova aggressione in carcere. SAPPE: “ora basta”

Ancora un grave episodio di violenza ai danni della Polizia Penitenziaria nel carcere torinese. A denunciarlo è Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE).

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 18:20, un agente in servizio presso la sezione del padiglione B è stato aggredito da un detenuto di nazionalità marocchina durante le ordinarie operazioni di apertura della cella, finalizzate a consentirgli di recarsi presso il locale doccia. Il ristretto, dopo aver rivolto all’agente frasi provocatorie – «tu vuoi montare a me la bicicletta» – lo ha improvvisamente colpito con un violento schiaffo al volto, raggiungendolo all’occhio e all’orecchio sinistro. Subito dopo l’aggressione, il detenuto ha intimato all’agente «adesso vai e scrivi!», accompagnando le parole con un gesto di scherno.

L’agente è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Maria Vittoria, da cui è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per trauma cervicale.

Secondo quanto riferito dal SAPPE, il detenuto si era già reso protagonista di analoghi episodi di disordine: solo il giorno precedente aveva rovesciato una scrivania nella rotonda del secondo piano del padiglione B, causando la rottura del computer in uso al personale.

«Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza gratuita che conferma le difficili condizioni operative in cui sono costretti a lavorare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria», denuncia Santilli. «Non è più tollerabile che il personale venga esposto quotidianamente a rischi così elevati senza adeguate tutele e strumenti operativi».

Sull’accaduto interviene anche Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che esprime «piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito» e richiama con forza l’attenzione delle istituzioni: «È indispensabile intervenire con urgenza adottando provvedimenti concreti ed efficaci a tutela dei poliziotti penitenziari in servizio a Torino. Non si può più attendere: servono misure immediate per garantire sicurezza, rispetto e dignità a chi ogni giorno opera negli istituti penitenziari».

Il SAPPE rinnova quindi l’appello alle autorità competenti affinché vengano rafforzati gli organici, migliorate le condizioni di lavoro e assicurata una risposta ferma nei confronti dei detenuti responsabili di atti di violenza, aupicando che vengano applicate «sanzioni penali e disciplinari efficaci e tempestive, tali da evitare ogni possibile emulazione e da ristabilire il principio di legalità all’interno delle strutture detentive».

IL TORINESE