Estate 2026, Aeroporto di Torino vola più lontano: 53 destinazioni in 24 Paesi

Dal 29 marzo 2026 prende il via la stagione estiva dell’Aeroporto di Torino, che si presenta come la più ampia mai realizzata. L’offerta cresce in modo significativo, sia per numero di destinazioni sia per posti disponibili, offrendo ai passeggeri una rete internazionale ancora più estesa.

Per l’estate 2026 sono infatti disponibili 700 mila posti aggiuntivi rispetto all’anno precedente, con collegamenti verso 53 destinazioni (+6% rispetto al 2025) distribuite in 24 Paesi. Tra le novità figurano Finlandia, Ungheria e Bulgaria, che contribuiscono a rafforzare il profilo internazionale dello scalo e ad ampliare le opportunità sia turistiche sia di business.

Tra i principali debutti spicca quello di Finnair, che dal 3 maggio introdurrà il collegamento diretto con Helsinki. Questa nuova rotta rappresenta un’importante porta d’accesso verso il Nord Europa e, grazie all’hub finlandese, permetterà di raggiungere più facilmente anche Asia e Nord America.

Ryanair consolida ulteriormente la propria presenza a Torino con nuove rotte verso Sofia e Tirana e un potenziamento delle frequenze su diverse destinazioni già attive, tra cui Madrid, Malaga e Marrakech, oltre a numerosi collegamenti nazionali come Catania, Palermo, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Anche Wizz Air amplia la propria offerta, introducendo nuovi voli per Londra Luton e Palermo, oltre a proseguire le rotte già attive verso Budapest e Chisinau. Cresce inoltre la disponibilità di posti su tratte molto richieste come Catania, Bucarest e Tirana.

Novità anche per Aeroitalia, che servirà le destinazioni di Foggia e Salerno e lancerà il nuovo collegamento per Comiso.

Nel complesso, la stagione estiva 2026 segna una fase di forte espansione per l’aeroporto, con un miglioramento generale dell’offerta in termini di frequenze, orari e varietà di mete. Lo scalo si conferma così un’infrastruttura strategica per il territorio, capace di sostenere sia i flussi turistici in arrivo sia quelli in partenza.

L’offerta comprende numerose destinazioni balneari nel Mediterraneo, facilmente raggiungibili con voli diretti verso località italiane come Olbia, Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Bari e Napoli, oltre a mete europee come Malta, Corfù, Ibiza, Malaga e Valencia. Ampia anche la scelta per chi preferisce le città europee, con collegamenti verso Barcellona, Porto, Stoccolma, Copenaghen e Vilnius.

Per i viaggi a lungo raggio, Torino offre collegamenti frequenti con i principali hub europei – tra cui Roma, Amsterdam, Francoforte, Monaco, Madrid e Parigi Charles de Gaulle – oltre a Istanbul e alla nuova Helsinki, garantendo connessioni efficienti verso destinazioni in tutto il mondo.

L’amministratore delegato Andrea Andorno ha sottolineato come questa stagione rappresenti un traguardo importante per lo scalo, evidenziando il superamento dei 5 milioni di passeggeri nel 2025 e il valore strategico dell’espansione del network. L’ingresso di Finnair, insieme al rafforzamento delle operazioni di Ryanair e Wizz Air, conferma infatti l’attrattività dell’aeroporto e la solidità del suo percorso di crescita, orientato a migliorare connettività, competitività e opportunità per il territorio.