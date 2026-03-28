No Kings, delegazione piemontese AVS – SE a Roma

“Dopo la valanga democratica del NO al referendum, oggi centinaia di migliaia di persone in piazza a Roma – in contemporanea con Londra e con gli Stati Uniti – hanno detto forte e chiaro che il vento sta davvero cambiando, anche in Italia.

Essere contro i re e le regine di questo tempo, che stanno provando a stravolgere la democrazia e a calpestare i diritti dei popoli e delle persone, vuol dire innanzitutto ripudiare la guerra e con essa anche la riconversione bellica della nostra economia, che significa impossibilità di riconversione ecologica e sociale.

Siamo pedoni pacifici contro re in armi. Una manifestazione poderosa e solare ha spazzato via tutto. Comprese le polemiche e il clima di tensione montato ad arte dalle informative truccate di Piantedosi.

La primavera è arrivata. La stagione è cambiata.”

Lo dichiarano Marco Grimaldi, vicecapogruppo di AVS alla Camera dei Deputati, Alice Ravinale, capogruppo di AVS in Consiglio Regionale del Piemonte ed Emanuele Busconi, consigliere comunale di Torino con Sinistra Ecologista, che oggi hanno partecipato alla manifestazione No Kings a Roma.

IL TORINESE