Donna di 27 anni trovata morta mentre era in casa con i bambini

A Torino una donna di 27 anni, originaria della Nigeria, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Masserano, parrebbe per cause naturali. La giovane lascia due figli, di 5 e 7 anni.

L’allarme è stato dato dal compagno. L’uomo non rientrava a casa da alcuni giorni. Insospettito da una telefonata, durante la quale uno dei bambini gli avrebbe riferito che la madre “dormiva da tanto tempo”, l’uomo ha subito temuto il peggio, facendo scattare i soccorsi.

IL TORINESE