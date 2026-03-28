I carabinieri recuperano bici rubate per 100mila euro

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Banchette, i carabinieri recuperano 100mila euro di biciclette rubate a Borgofranco d’Ivrea

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