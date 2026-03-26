Torino, 260mila euro per la palestra dell’Istituto Vittorino Da Feltre

Un nuovo intervento volto a migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici torinesi interesserà la palestra dell’Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre di via Finalmarina a Torino.

L’operazione, del valore complessivo di circa 260mila euro, è finanziata con fondi del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR – Next Generation EU e sarà realizzata nel corso del 2026.

Il progetto esecutivo è stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessora Salerno, avviando così l’iter che porterà alla procedura di affidamento dei lavori e alla successiva apertura del cantiere.

“L’intervento – sottolinea Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino – rappresenta l’impegno della Città nel cogliere ogni opportunità possibile di finanziamento e continuare il lavoro di rinnovamento degli spazi educativi cittadini. Un altro passo concreto per garantire ambienti scolastici più confortevoli, offrendo a ragazze, ragazzi, bambine e bambini luoghi adeguati in cui non solo sentirsi a casa, ma svolgere attività sportive in serenità, senza interruzioni e in condizioni di piena sicurezza.”

Nel dettaglio, le opere riguarderanno il ripristino della copertura e la messa in sicurezza della palestra, attraverso interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire la piena funzionalità della struttura per studenti e personale scolastico. L’intervento si inserisce nel più ampio programma della Città dedicato alla manutenzione e alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, che conta oltre 300 edifici.

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