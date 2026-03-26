Anteprima FLOReal alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Da domani venerdì 27 a domenica 29 marzo si terrà la quinta edizione di Anteprima FLOReal presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Organizzata da Orticola del Piemonte, una tre giorni di immersione nel verde con una selezione di alcuni tra i migliori vivaiisti italiani ma anche alcune realtà artigiane di arredamento da giardino per un totale di circa 40 espositori.

Accanto alla mostra mercato ci sarà anche la FLOR Academy: un ricco palinsesto di workshop e talk a tema green in compagnia di esperti e dei vivaisti che partecipano alla manifestazione.

In occasione di Anteprima FLOReal, inoltre, venerdì 27 marzo sarà inaugurato il Giardino della Ricerca presso l’area verde dell’Istituto di Candiolo – IRCCS . Realizzato da Orticola del Piemonte, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, il Giardino della Ricerca si inserisce nell’ambito di Candiolo Cares, il programma della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dedicato alla qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro caregiver. Uno spazio verde accessibile a pazienti, familiari e operatori sanitari, pensato per offrire un luogo di rigenerazione e contatto con la natura all’interno dell’Istituto.

IL TORINESE