Zabbara, Pasqua siciliana: un viaggio tra tradizione, gusto e artigianalità

Informazione promozionale

La Pasqua ha un profumo preciso.

In Sicilia è quello del burro e delle uova fresche, degli impasti lenti e curati, delle mandorle e del pistacchio che raccontano una terra generosa e profondamente identitaria.

È un momento che va oltre la semplice festa: è cultura, memoria, ritualità.

E, soprattutto, è condivisione.

In questo viaggio tra eccellenze artigianali partiamo da Raffadali, in provincia di Agrigento, con la pasticceria Di Stefano.

La tradizione che evolve: le colombe Di Stefano

La Pasqua, in casa Di Stefano, profuma di primavera.

Un profumo fatto di ingredienti semplici e lavorazioni attente: burro, uova fresche, impasti leggeri, coperture che possono essere essenziali o piacevolmente croccanti.

Da anni la famiglia Di Stefano accompagna le nostre feste con una proposta capace di rinnovarsi senza perdere identità. Ogni Pasqua diventa così l’occasione per scegliere un gusto diverso, seguendo l’ispirazione del momento.

Le colombe raccontano proprio questa apertura: una gamma ampia che attraversa i classici, le interpretazioni più golose, le varianti dedicate a esigenze specifiche come il senza glutine, fino a proposte pensate per chi ama lasciarsi sorprendere da ingredienti meno convenzionali.



E alla fine resta una domanda, semplice ma rivelatrice: tu che “gusto” sei? Una varietà che trasforma la scelta in un piccolo rito personale.E alla fine resta una domanda, semplice ma rivelatrice: tu che “gusto” sei?

L’agnello pasquale: simbolo e dolcezza da Favara

A Favara, la Pasqua prende forma. Ed è quella dell’agnello.

La pasticceria Taibi custodisce una delle espressioni più autentiche della tradizione dolciaria siciliana, mantenendone intatto il valore simbolico e artigianale.

L’agnello pasquale è un dolce che attraversa le generazioni, capace di parlare a grandi e piccoli. Nella versione proposta, il cuore è di pistacchio, come vuole la tradizione locale, avvolto da una pasta di mandorle lavorata e decorata a mano.

Ogni pezzo è unico, anche nella presentazione, grazie alle eleganti confezioni che lo rendono un dono completo.

È la stessa famiglia Taibi a ricordarne l’essenza: un dolce antico, realizzato secondo la tradizione di Favara, che unisce gusto e accessibilità, risultando naturalmente adatto anche a chi è intollerante al glutine o al lattosio.

,

Sei generazioni di dolcezza: la Pasticceria Corsino

A Palazzolo Acreide, la Pasticceria Corsino racconta una storia lunga oltre 150 anni.

Sei generazioni che hanno saputo custodire e tramandare il patrimonio della pasticceria siciliana, aprendosi allo stesso tempo alla ricerca e all’innovazione.

Accanto alla produzione tradizionale, oggi convivono un laboratorio dedicato al senza glutine e una visione concreta della sostenibilità, fatta di scelte quotidiane, investimenti e rinunce consapevoli.

Per la Pasqua, il cioccolato diventa protagonista di una proposta ricca e articolata.

Le uova piatte raccontano il territorio attraverso abbinamenti mirati:

al latte con nocciole dei Nebrodi

fondente con mandorle d’Avola

bianco con pistacchio siciliano

Accanto, gli ovetti assortiti aggiungono un registro più giocoso e sorprendente:

rosa, al latte con cremino gianduia

verde, fondente con mandorla pralinata

giallo, fondente con cremino mandorla

azzurro, al latte con mandorla pralinata

Tutto è racchiuso in confezioni eleganti, pensate per essere regalate o per arricchire la tavola con un tocco di colore e qualità.

.

Palermo e la creatività contemporanea: I Peccatucci di Mamma Andrea

A Palermo, I Peccatucci di Mamma Andrea rappresentano un punto di riferimento costante nel percorso di selezione ZABBARA.

È un laboratorio che accompagna tutto l’anno, ma che durante le festività riesce sempre a sorprendere, combinando gusto, originalità e grande attenzione all’estetica.

Per la Pasqua arrivano le colombine speziate ricoperte di cioccolato fondente e le uova di cioccolato fondente rivestite di pistacchio siciliano: prodotti che mantengono un forte legame con la tradizione, ma che si esprimono con un linguaggio contemporaneo, riconoscibile.

.

Pasqua secondo ZABBARA: una selezione consapevole

Raccontare la Pasqua siciliana significa andare oltre il prodotto.

Significa entrare in un sistema culturale fatto di materie prime identitarie, tecniche tramandate e una capacità tutta isolana di tenere insieme tradizione e innovazione.

La selezione ZABBARA nasce esattamente da questo principio: non una semplice proposta commerciale, ma una scelta consapevole di laboratori che, ciascuno a modo proprio, rappresentano un frammento autentico della Sicilia dolciaria contemporanea.

Da ZABBARA, la Pasqua non si racconta solo attraverso i dolci.

Si respira in un insieme armonico: nei vini selezionati, nelle materie prime, nelle ceramiche artigianali di Susanna De Simone, che aggiungono un segno estetico forte e riconoscibile.

In questa stessa logica si inserisce la degustazione pasquale in programma giovedì: un momento pensato per guidare all’assaggio delle colombe, orientarsi tra le diverse interpretazioni e arrivare a una scelta consapevole.

Resta centrale, come sempre, la possibilità di creare confezioni e ceste pasquali personalizzate: non semplici regali, ma veri e propri racconti della Sicilia, costruiti con coerenza e attenzione.

Zabbara – Eccellenze Siciliane

Piazza Edmondo De Amicis 78/D – Torino Dal martedì al sabato, 9:30-12:30 | 15:30-19:30 (A dicembre aperto tutti i giorni) tel 339 8589291 info@zabbara.it

IL TORINESE