Quando piove il governo è ladro

Di Patrizia Corgnati

Come una fabbrica che sta per chiudere, e un sogno infranto, c’entra col risultato del referendum sulla giustizia. Una storia semplice e, purtroppo, frequente sul territorio torinese. Parla di un’azienda, metalmeccanica che chiude e di una famiglia che, nonostante i tanti sacrifici, fa sempre più fatica a sbarcare il lunario. Cosa c’entra col referendum? Forse, in certo qual modo, c’entra…

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IL TORINESE