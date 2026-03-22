Ma il polo centrista è ancora utile

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Con l’avvio della seconda repubblica nell’ormai lontano 1994 è decollato ufficialmente il

cosiddetto bipolarismo. Anche se, come ricordava sempre Guido Bodrato, uno storico leader

della sinistra Dc, anche nella prima repubblica c’era un vero e proprio bipolarismo. Seppur in un

contesto caratterizzato dal sistema proporzionale. Ed era quello che vedeva contrapposti la Dc da

un lato e il Pci dall’altro. Partiti, alleanze e coalizioni del tutto alternativi l’uno rispetto all’altro.

Sotto il profilo politico, culturale, sociale, programmatico e forse anche etico.

Ora, e per tornare all’oggi, non c’è alcun dubbio che esiste un secco bipolarismo nell’attuale

politica italiana. Ma, al contempo, si tratta di un bipolarismo che non è figlio di una vera e credibile

democrazia dell’alternanza. Semmai, e al contrario, di una volontà pervicace e persin violenta di

distruggere l’avversario che è sempre e solo un nemico da distruggere. Una tentazione che,

soprattutto a sinistra, ha ritrovato un nuovo e rinnovato vigore con l’attuale leadership che coltiva

apertamente l’obiettivo di delegittimare prima moralmente e poi di annientare politicamente

l’odiato nemico. Una prassi che ormai viene persin quotidianamente declinata nelle varie

dichiarazioni, nelle interviste, nei comizi e negli intervenenti nei vari talk televisivi compiacenti e sui

giornali di riferimento. Una tendenza che è presente, seppur con meno violenza verbale e furore

ideologico, anche in alcuni settori della destra italiana.

Ecco perchè, e di fronte ad un quadro politico che evidenzia un bipolarismo violento e che

premia, purtroppo, due derive negative per la qualità della nostra democrazia che sono la

radicalizzazione della lotta politica e la polarizzazione ideologica, si rende sempre più necessaria

ed indispensabile una presenza politica autenticamente centrista, schiettamente riformista,

sinceramente democratica e culturalmente plurale. Una presenza, questa, che abbiamo avuto sin

dal 1994 con il progetto del “Patto per l’Italia” di Marini, Martinazzoli e Segni. Operazione che si è

ripetuta, ovviamente in forme profondamente diverse ed aggiornate, nel 2001 con Democrazia

Europa, nel 2008 con l’Udc di Pier Ferdinando Casini, nel 2013 con Scelta Civica di Monti e nel

2022 con l’ormai famoso “terzo polo” di Calenda e di Renzi. Che poi, come tutti sappiamo, si è

dissolto per decisione del capo del partito personale di Italia Viva. Ed è per queste ragioni che,

soprattutto in vista delle elezioni del 2027, si impone quasi la necessità morale prima ancora che

politica di garantire una presenza politica centrista, riformista e con una chiara ed inequivoca

cultura di governo. Una presenza che da un lato mette a nudo le persin plateali contraddizioni

politiche all’interno dei rispettivi schieramenti maggioritari e, dall’altro, è utile per evidenziare che

le ragioni di un Centro liberale, popolare, riformista e di governo non possono decollare all’interno

di coalizioni estremiste, massimaliste e radicali. Ed è per queste ragioni che il progetto di Calenda,

allargato a forze e a movimenti centristi e riformisti, può realmente rappresentare un valore

aggiunto non solo per il futuro del Centro ma per la stessa salute dell’intero sistema politico

italiano.

IL TORINESE