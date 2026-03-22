Ma il polo centrista è ancora utile

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo
Con l’avvio della seconda repubblica nell’ormai lontano 1994 è decollato ufficialmente il
cosiddetto bipolarismo. Anche se, come ricordava sempre Guido Bodrato, uno storico leader
della sinistra Dc, anche nella prima repubblica c’era un vero e proprio bipolarismo. Seppur in un
contesto caratterizzato dal sistema proporzionale. Ed era quello che vedeva contrapposti la Dc da
un lato e il Pci dall’altro. Partiti, alleanze e coalizioni del tutto alternativi l’uno rispetto all’altro.
Sotto il profilo politico, culturale, sociale, programmatico e forse anche etico.
Ora, e per tornare all’oggi, non c’è alcun dubbio che esiste un secco bipolarismo nell’attuale
politica italiana. Ma, al contempo, si tratta di un bipolarismo che non è figlio di una vera e credibile
democrazia dell’alternanza. Semmai, e al contrario, di una volontà pervicace e persin violenta di
distruggere l’avversario che è sempre e solo un nemico da distruggere. Una tentazione che,
soprattutto a sinistra, ha ritrovato un nuovo e rinnovato vigore con l’attuale leadership che coltiva
apertamente l’obiettivo di delegittimare prima moralmente e poi di annientare politicamente
l’odiato nemico. Una prassi che ormai viene persin quotidianamente declinata nelle varie
dichiarazioni, nelle interviste, nei comizi e negli intervenenti nei vari talk televisivi compiacenti e sui
giornali di riferimento. Una tendenza che è presente, seppur con meno violenza verbale e furore
ideologico, anche in alcuni settori della destra italiana.
Ecco perchè, e di fronte ad un quadro politico che evidenzia un bipolarismo violento e che
premia, purtroppo, due derive negative per la qualità della nostra democrazia che sono la
radicalizzazione della lotta politica e la polarizzazione ideologica, si rende sempre più necessaria
ed indispensabile una presenza politica autenticamente centrista, schiettamente riformista,
sinceramente democratica e culturalmente plurale. Una presenza, questa, che abbiamo avuto sin
dal 1994 con il progetto del “Patto per l’Italia” di Marini, Martinazzoli e Segni. Operazione che si è
ripetuta, ovviamente in forme profondamente diverse ed aggiornate, nel 2001 con Democrazia
Europa, nel 2008 con l’Udc di Pier Ferdinando Casini, nel 2013 con Scelta Civica di Monti e nel
2022 con l’ormai famoso “terzo polo” di Calenda e di Renzi. Che poi, come tutti sappiamo, si è
dissolto per decisione del capo del partito personale di Italia Viva. Ed è per queste ragioni che,
soprattutto in vista delle elezioni del 2027, si impone quasi la necessità morale prima ancora che
politica di garantire una presenza politica centrista, riformista e con una chiara ed inequivoca
cultura di governo. Una presenza che da un lato mette a nudo le persin plateali contraddizioni
politiche all’interno dei rispettivi schieramenti maggioritari e, dall’altro, è utile per evidenziare che
le ragioni di un Centro liberale, popolare, riformista e di governo non possono decollare all’interno
di coalizioni estremiste, massimaliste e radicali. Ed è per queste ragioni che il progetto di Calenda,
allargato a forze e a movimenti centristi e riformisti, può realmente rappresentare un valore
aggiunto non solo per il futuro del Centro ma per la stessa salute dell’intero sistema politico
italiano.