Superstizioni, manuale per l’uso

Di Gianluigi De Marchi

Come diceva Michael Scott nella famosa serie televisiva The Office:

“Non sonosuperstizioso, ma sono un po’ stizioso”.

Un’espressione simpatica che la dice tutta su uno dei fenomeni più irrazionali della vita

umana, la superstizione.

Quanti di noi scrollano le spalle parlando di credenze assurde ma poi, alla prova dei fatti, rifiutano

di sedersi a tavola in 13 o chiedono il cambio della stanza in albergo perché ha il numero 17?

Vi offro una carrellata di credenze in giro per il mondo, dalle quali potrete trarre utili suggerimenti

per essere anche voi “un po’ stiziosi”.

In Gran Bretagna, se vi imbattete in una gazza solitaria, dovete salutarla subito con “Good morning

Mister Magpie. How is your lady wife today?” (“Buongiorno, signor gazza, come sta oggi la sua

signora moglie?”). Solo questa formula potrà salvarvi da un terribile destino.

In Svezia si evita di uccidere i ragni per scongiurare la pioggia il giorno dopo. E

restando tra i simpatici aracnidi, in Francia si crede che “Araignée du matin:

chagrin”, cioè “Ragno del mattino: dolore”. Insomma, in questi due paesi i ragni

portano disgrazie. Il bello però è che in Italia invece siamo ben felici di trovare

un ragno in casa, perché siamo fermamente convinti che: “Ragno porta

guadagno!”

In Giappone, porta sfortuna il numero 4 perché si pronuncia shi, che significa anche “morte”.

Pertanto, le case spesso non hanno un quarto piano.

Negli Stati Uniti è il 17 a terrorizzare, tanto che in nessun albergo troverete la stanza con quel

numero che porta sciagure e morte. Vi svelo il perché: il 17, ai tempi dei romani, era scritto XVII;

fin qui, niente di terrificante. Ma l’anagramma di XVII è VIXI cioè vissi, sono morto, quindi…

Capito l’arcano? L’anagramma di un numero scritto 3.000 anni fa semina il panico ancora oggi.

Potremmo continuare per ore, citando i gatti neri che attraversano la strada, gli specchi rotti (con

conseguenti sette anni di disgrazie), i passaggi sotto le scale, il sale o l’olio versati a tavola, i

cappelli sul letto, gli ombrelli aperti in casa, ma sarebbe inutile. Per stare tranquilli, bisognerebbe

leggersi ogni mattina l’enciclopedia della sfiga per evitare i rischi. A proposito di giorni,

ricordiamoci di stare attenti a Martedì e Venerdì, perché: “Né di Venere né di Marte ci si sposa o si

parte!”. Chi avesse tempo a disposizione, potrebbe fare una statistica di quanti matrimoni sono

falliti perché celebrati in quei giorni maledetti anziché nei più tranquilli Sabato o Giovedì; oppure

quanti disastri aerei sono avvenuti di Lunedì o di Domenica, giornate fauste per gli spostamenti

intercontinentali…

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