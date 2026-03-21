Il Toro sconfitto, ma è vivo!

I granata ci sono ma San Siro sorride al Milan

Il Torino esce sconfitto da San Siro dopo una partita intensa contro il Milan. I granata hanno dato filo da torcere ai rossoneri, riuscendo a rispondere al vantaggio iniziale con un bel gol di Simeone.

Nella ripresa, però, qualche incertezza ha permesso al Milan di segnare due volte in pochi minuti grazie a Rabiot e Fofana. Il Torino non si è arreso: Vlasic ha accorciato le distanze portando il risultato sul 3-2, e fino al fischio finale la squadra ha provato a completare la rimonta senza riuscirci.

Nonostante la sconfitta, il Toro ha mostrato carattere e determinazione: segnali positivi in vista delle prossime sfide:

la salvezza è vicina.

Enzo Grassano

IL TORINESE