Schianto in auto contro un muro: muore il conducente

Nella notte scorsa a Giaveno in via Coazze, un 54enne è morto in un incidente stradale verso mezzanotte. Il 118 di Azienda Zero ha inviato i soccorsi sul posto. La Fiat 500 guidata dall’uomo sarebbe uscita autonomamente di strada, andando a sbattere con violenza contro il muro di cinta di un’abitazione.

IL TORINESE