Nella notte scorsa a Giaveno in via Coazze, un 54enne è morto in un incidente stradale verso mezzanotte. Il 118 di Azienda Zero ha inviato i soccorsi sul posto. La Fiat 500 guidata dall’uomo sarebbe uscita autonomamente di strada, andando a sbattere con violenza contro il muro di cinta di un’abitazione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Schianto in auto contro un muro: muore il conducente
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