Schianto in auto contro un muro: muore il conducente

Nella notte scorsa a Giaveno in via Coazze, un 54enne è morto in un incidente stradale verso mezzanotte. Il 118 di Azienda Zero ha inviato i soccorsi sul posto. La Fiat 500 guidata dall’uomo sarebbe uscita autonomamente di strada, andando a sbattere con violenza contro il muro di cinta di un’abitazione.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Al Regio “Dialoghi delle Carmelitane” di Francis Poulenc

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless