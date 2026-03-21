I Grandi Terroir del Barolo, torna l’iniziativa ideata da Go Wine

DOVE Palazzo Martinengo – Moda VenueSala dei Grifoni Via Cavour, 10 – Monforte d’Alba (CN) QUANDO Sabato 28 marzo 2026Banco d’assaggio dalle 11.00 alle 18.00, articolato su due turni primo turno: 11.00 – 14.30 secondo turno: 14.30 – 18.00 Domenica 29 marzo 2026Banco d’assaggio dalle 11.00 alle 18.00, articolato su due turni primo turno: 11.00 – 14.30 secondo turno: 14.30 – 18.00 Nel corso delle due giornate sono previste masterclass. COME PARTECIPARE La degustazione al banco d’assaggio si svolgerà su turni e con prenotazione obbligatoria, per garantire la migliore esperienza di visita e di assaggio. BIGLIETTI E COSTI 👉 Aperta la prevendita online! Il costo della degustazione è di € 28,00(riduzioni: € 25,00 Soci Associazioni di settore, € 21,00 Soci Go Wine). • Il biglietto comprende: • la degustazione in forma libera dei Barolo al banco d’assaggio • un assaggio presso l’area della denominazione ospitedell’evento. Riduzioni per chi prenota online Chi acquista il biglietto in prevendita online avrà una riduzione sul costo: € 25,00 pubblico € 22,00 Soci Associazioni di settore € 18,00 Soci Go Wine 🎁 Ingresso gratuito per chi si associa a Go WineLa degustazione al banco d’assaggio sarà in omaggio per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). Maggiori dettagli sulla campagna associativa a fondo mail.