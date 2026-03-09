Al teatro Gobetti debutta “L’uomo dei sogni”

Martedì 10 marzo debutta, per la stagione del Teatro Stabile di Torino, al teatro Gobetti, ‘L’uomo dei sogni’, scritto e diretto da Giampiero Rappa e interpretato dallo stesso Rappa e da Lisa Galantini, Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli.

Le scene sono firmate da Laura Benzi, i costumi sono di Lucia Mariani, le musiche di Massimo Cordovani e il disegno luci di Gianluca Cappelletti.

Lo spettacolo rimarrà in scena fino a domenica 15 marzo prossimo.

Giovanni, conosciuto nel mondo dei fumetti come Joe Black, è un disegnatore di grande talento ed esperienza. La sua vita è stata sconvolta da un evento che l’ha fatto precipitare in un abisso così profondo da spingerlo a ritirarsi dal mondo, cercando rifugio nella solitudine della sua casa-studio, lontano dalle persone e dagli impegni di lavoro.

La commedia prende vita nell’oscurità della notte, trasformando la sua casa in un teatro di sogni inquietanti e visioni surreali. Tutto cambia con l’arrivo inatteso di Viola, sua figlia, che porta con sé una verità capace di ribaltare ogni certezza. Realtà o sogno? Meglio non scoprirlo. Tra incubi grotteschi e comicità tagliente si sfuma il confine tra vita e immaginazione. “L’uomo dei sogni” rappresenta un vortice di inquietudine e ironia, dove ridere, riflettere e perdersi diventa inevitabile, perché nel viaggio nei labirinti della mente l’unica certezza è che gli incubi possono sorprendere anche ad occhi aperti.

“Ci sono persone che non ricordano i sogni, altre che vivono notti piene di visioni intense – spiega l’autore nelle note di regia – e poi ci sono coloro che rimangono intrappolati in un tormento chiamato parassonia. Immaginate di chiudere gli occhi e poco dopo di vedere figure minacciose nella vostra stanza, di sentire voci che vi parlano, di assistere a scene di violenza così realistiche da farvi svegliare urlando o alzandovi di scatto. Questo è il tormento quotidiano di Giovanni, disegnatore di fumetti che sta attraversando uno dei momenti più bui della sua vita. Il nostro protagonista non trova sollievo né nelle visite mediche né nelle cure.

“L’uomo dei sogni” rappresenta qualcosa di più di una commedia surreale, una dedica appassionata al mondo del teatro e, soprattutto, al suo pubblico. Gli attori, con generosità, si muovono sul palco, parlano, si commuovono, cercando di smuovere qualcosa dentro di noi. Se la rappresentazione ci colpisce, applaudiamo con calore , e il nostro inconscio lavora per noi, in silenzio.

Ogni sera, con l’apertura e la chiusura del sipario, gli attori rivivono la stessa esperienza, sperando di aver offerto un servizio importante alla comunità, sia che esso abbia raccontato una tragedia, un dramma o una commedia.

Come autore e regista di questa commedia il mio sogno è il medesimo, regalare , insieme a una compagnia di attori formidabili, sensibili e affiatati, un viaggio speciale, in cui ogni spettatore possa sorprendersi, divertirsi, riflettere e, soprattutto, sognare. Perché, in fondo, il teatro è questo, un luogo dove realtà e immaginazione si fondono, dove gli incubi possono essere sconfitti e i sogni possono diventare possibili “.

Info

Teatro Gobetti, via Rossini 8

Orario degli spettacoli martedì giovedì e sabato ore 19.30, mercoledì e venerdì ore 20.45, domenica ore 16.

Biglietteria teatro Carignano, piazza Carignano 6, Torino

Tel 011 5169555

Email biglietteria@teatrostabiletorino.it

Mara Martellotta

IL TORINESE