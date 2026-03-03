Rimpasto nella giunta comunale di Bardonecchia

Dopo che, nelle settimane scorse, l’assessore Maria Teresa Vivino ha annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico per motivi personali, il Consiglio Comunale, riunitosi ieri sera, ha preso atto di questa decisione ed ha nominato nuovo assessore Gianluigi Fuser, attuale responsabile del Progetto “Rifiuti Zero “, mobilità, viabilità, trasporti, cura del territorio e rapporti con il Consorzio Forestale.

Alessandro Gibello diventa il nuovo capogruppo di maggioranza, mentre Cristina Berruto fa il suo ingresso in Consiglio comunale.

Il sindaco Chiara Rossetti ha ringraziato Maria Teresa Vivino “per il grande lavoro svolto, l’attenzione ai ragazzi e ai giovani portata avanti in questi anni di attività con progetti concreti, a cominciare dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ma anche l’impegno per la cultura, per le attività della Biblioteca. Dobbiamo a lei la bellissima idea del Bookcrossing di Bardonecchia “. “Vorrei dare poi – ha aggiunto Chiara Rossetti – un benvenuto a Cristina Berruto, che sono certa potrà portare idee innovative nella nostra azione di governo. E grazie anche ad Alessandro Gibello per avere accettato questo incarico. La presenza attiva di giovani nelle istituzioni non può che essere un apporto ed un messaggio positivo anche per la nostra Amministrazione comunale “.

