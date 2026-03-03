ANPI Torino, confronto sul referendum il 5 marzo

Giovedì 5 marzo, alle 18.00, la Sezione torinese dell’ANPI “ Eusebio Giambone” promuove un incontro in previsione del referendum sulla giustizia intitolato “Capire la riforma per difendere la democrazia”. L’evento su svolgerà presso l’Osteria Rabezzana al numero 23 di via San Francesco d’Assisi nel centro di Torino. Si tratta di un momento di confronto aperto per comprendere i contenuti della riforma della giustizia e le implicazioni referendarie, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole e informata. Interverranno Sara Panelli e Giulia Rizzo, magistrati con funzioni di pubblico ministero. “Come ANPI siamo particolarmente sensibili ai diritti e alle libertà dei cittadini, contro censure, delegittimazioni, prevaricazioni del potere”, afferma la presidente della Sezione torinese Laura Marchiaro. “ L’esercizio dei diritti e delle libertà dei cittadini è salvaguardato dalla Costituzione attraverso la divisione dei tre poteri, il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario. Questa è la garanzia fondamentale per impedire abusi e ogni sorta di autoritarismi. Per questa ragione sosteniamo il NO al referendum perché la legge di riforma, che cambia la Costituzione, colpisce proprio la divisione dei poteri, frammentando l’organo di autogoverno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, sminuendone le funzioni e indebolendo di conseguenza l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura”. “ La riforma – continua Laura Marchiaro – prevede la divisione in due del Consiglio Superiore della Magistratura, uno per la Magistratura giudicante e l’altro per i Pubblici Ministeri. Per di più i magistrati componenti di ciascun CSM sarebbero estratti a sorte, una scelta umiliante che prescinde dal consenso e dal merito, mentre la formazione dei rappresentanti politici del CSM avverrebbe attraverso un meccanismo di fatto pilotato dalla maggioranza di governo. Inoltre la riforma prevede anche un’Alta Corte, con analoghi meccanismi di formazione dei componenti, ancora più sbilanciati a favore del governo. Il risultato finale sarebbe, in sostanza, un colpo alla Magistratura e un aumento di potere del governo. Insomma, vogliono cambiare la Costituzione per dare più potere al governo. E questo non va per niente bene”. L’incontro è pubblico con un aperitivo a buffet ( quota di partecipazione, 15 euro). Per informazioni: Osteria Rabezzana ( tel 011-543070 / info@osteriarabezzana.it).

