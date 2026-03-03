Polyart, None. La follia femminile: “Scomposte”

Dal 7 al 14 marzo prossimo presso la Sala Espositiva dell’Associazione PolyArt di None si terrà la mostra di arte contemporanea dal titolo “Scomposte”, curata da Angela Policastro, con il patrocinio del Comune di None.

L’associazione Artistica PolyArt presenta il progetto espositivo “Scomposte”, una mostra collettiva nazionale e internazionale dedicata al tema della follia femminile, tra ribellione, stigma e libertà.

L’obiettivo che si è posta l’associazione Artistica Polyart è quella di rendere l’arte accessibile e comprensibile ad un pubblico sempre più ampio, favorendo il dialogo tra artisti e visitatori e rafforzando il legame tra arte, territorio e comunità.

La mostra intende creare un contesto culturale in cui riflettere e confrontarsi su tematiche importanti e attuali, con particolare attenzione alla condizione femminile nella società contemporanea.

L’esposizione dal titolo “Scomposte” esplora il tema della follia femminile come spazio di conflitto, sofferenza, ma anche possibilità di liberazione e di resistenza.

Le donne sono rappresentate “fuori norma”, scomposte rispetto alle aspettative sociali, agli stereotipi di genere e ai modelli tradizionali di comportamento.

Le opere affrontano la follia femminile come manifestazione di disagio sociale, risposta a condizioni opprimenti, alla limitazione dei ruoli femminili e alla mancanza di autonomia.

Seguono la riflessione sulla malattia mentale, sulle esperienze di sofferenza, cura ed emarginazione vissute dalle donne, l’esplorazione dei rapporti di potere e controllo, in cui la follia diventa gesto di ribellione e di riappropriazione di sé, la messa in discussione degli stereotipi che associano le donne a instabilità emotiva, fragilità e passività, proponendo, invece, figure complesse e multidimensionali.

Tra gli artisti in mostra Giovanni Agosta, Claudia Bovi, Laura Bui, Sandrine Charraut, Denise Coppola, Rosalba Lamantia, Vanessa Laustino, Angelo Maiorana, Irene Pietrosanti, Angela Policastro, Antonio Rovera, Ludovico Salemi, Fabiana Salvatore, Marco Scognamiglio, Luca Squinzani, Silvana Stefanetto e Carla Suppo.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 7 marzo presso la Sala Espositiva dell’Associazione Artistico Culturale PolyArt in via Santorre di Santarosa 51 a None, in provincia di Torino.

La mostra è visitabile fino al 14 marzo prossimo, con ingresso gratuito.

Orario dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Sabato 15-17.

Mara Martellotta

IL TORINESE