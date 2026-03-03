Quando Napoleone cacciò i frati, San Francesco a Cuneo è tornato a splendere

Fu ospedale, poi stalla e caserma e i frati furono cacciati. Oggi l’ex convento di San Francesco a Cuneo, nei pressi della pedonale via Roma, nel cuore del centro storico, è rinato e ospita mostre, conferenze e un museo civico con la storia della città e delle valli alpine cuneesi. Nel Duecento arrivarono i frati francescani e nei secoli successivi il convento con l’annessa chiesa diventò un luogo di aggregazione e punto di riferimento per i cuneesi e per le famiglie nobili che parteciparono con ingenti donazioni di denaro all’ampliamento della struttura.

Ma non fu sempre chiesa. A metà Settecento durante l’assedio franco-spagnolo la chiesa fu trasformata in ospedale e il convento francescano diventò una stalla. Arrivò Napoleone, sciolse gli ordini religiosi e ne confiscò i beni. I francescani furono costretti a fuggire. I soldati francesi occuparono il complesso religioso, utilizzarono chiesa e convento come caserma e guarnigione militare e gli arredi vennero venduti o nascosti in altri edifici. Nel 1928 fu parzialmente restaurata la facciata ma è solo nel 1970 che la chiesa e il convento vennero riportati agli antichi splendori. Dal 1980 l’intero complesso monumentale di San Francesco è utilizzato come luogo di attività culturali. La pianta della chiesa è a tre navate e lo stile dominante è il gotico che subentra al romanico presente nella costruzione precedente.

Chiesa e convento ospitano il Museo civico di Cuneo che espone reperti della preistoria, romani, alto medievali e medioevali, una raccolta d’arte sacra locale e di pittura piemontese dell’Ottocento e del Novecento, attrezzi e abiti tradizionali delle valli alpine cuneesi. San Francesco ospita, fino al 29 marzo, 19 capolavori del Rinascimento e del Barocco, tra cui dipinti di Tiziano e Guido Reni e sculture di Bernini, nella mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello e Bernini. Storia di una collezione”. È aperta martedì-venerdì: 15,30 – 19,30, sabato e domenica: 10 -19,30.

Nelle foto, esterni e interni del Complesso monumentale di San Francesco

sala della mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello e Bernini”

Filippo Re

