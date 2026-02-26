‘Il centro in borgata’, incontro sul referendum

“Il merito della riforma”, organizzato dal Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto a Moncalieri

“ Il centro in borgata” può essere il senso dell’iniziativa organizzata lunedì 2 marzo alle ore 21 dal Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto sul referendum sull’ordinamento giudiziario, dal titolo “Il merito della riforma” presso il bar L’altro mondo in corso Roma a Moncalieri, in borgo San Pietro.

La dimensione educativa è parte della missione culturale del centro che si apre alla comunità anche nelle parti spesso ritenute più periferiche o oggetto di minore attenzione e che può contribuire a far capire la realtà per formare insieme un giudizio. Qui sta il senso di una serata in cui parlerà della riforma oggetto di referendum confermativo, alla luce della sua esperienza umana, Stefano Esposito, su cui tra l’altro è uscito da qualche giorno un libro.

I saluti introduttivi saranno dell’onorevole Marco Calgaro, già vice sindaco di Torino e referente del Think tank Popolare nazionale, l’introduzione dei lavori sarà affidata a Giancarlo Chiapello , presidente di SFDCA. Modererà il dibattito il giornalista e membro del Centro Marco Magrita. A tutti gli intervenuti il Centro avrà il piacere di offrire il caffè come segno dell’amicizia sociale che costruisce la convivenza civile e il bene comune, fuori dalle polarizzazione e dentro il merito delle questioni che riguardano l’esercizio della cittadinanza che ha bisogno di quella partecipazione aperta a tutti che parte anche da questa serata in borgata sul contenuto del referendum.

