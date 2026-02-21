Rifondazione: “Solidarietà ai giovani colpiti da misure cautelari”

Riceviamo e pubblichiamo



La campagna repressiva del Governo prosegue: il 19 febbraio 18 giovani del Coordinamento Torino per Gaza sono stati colpiti da misure cautelari per le mobilitazioni di “Blocchiamo Tutto” a sostegno del popolo palestinese e contro le politiche dello Stato di Israele.

Come Rifondazione Comunista – Federazione provinciale di Torino denunciamo un accanimento verso la nostra città, già segnata negli ultimi mesi da interventi contro giovani, anche minorenni. Il Governo guidato da Giorgia Meloni continua a rispondere al dissenso con misure repressive, restringendo spazi sociali e diritto di manifestare, mentre porta avanti riforme che mettono in discussione l’indipendenza della magistratura.

Esprimiamo forte preoccupazione per l’involuzione democratica del Paese e ribadiamo la necessità di continuare la mobilitazione, nelle piazze e nei territori, a partire dalla Manifestazione Regionale indetta dal Coordinamento Regionale per la Palestina per Sabato 14 Marzo, per la libertà di dissenso, contro la repressione e per una Palestina libera.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Federazione provinciale di Torino

