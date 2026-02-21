Amici Miei compie 25 anni: nuova identità per la pizzeria che ha fatto scuola a Torino

Venticinque anni e una scelta chiara: cambiare tutto, tranne l’essenziale.

Amici Miei, insegna storica di corso Vittorio Emanuele II 94/a, celebra il traguardo con un nuovo look e una nuova identità visiva. I muri parlano, ironizzano, cambiano idea. Lo spazio si rinnova, l’atmosfera evolve. Ma al centro resta lei: la pizza.

Quando a Torino la pizza era ancora “solo una pizza”, Amici Miei era già tra i primi a trattarla come un prodotto serio. Non gourmet, non costruita per stupire con effetti speciali. Pizza vera. Con il sapore di pizza.

Negli anni è stata anche tra i pionieri della versione senza glutine, proposta senza compromessi, con la stessa cura e dignità dell’impasto tradizionale. Nessuna pizza di serie B, allora come oggi.

A 25 anni dalla nascita, il locale rilancia con una novità interessante: si può scegliere tra impasto alla romana – croccantissimo – o napoletana – morbidissimo. Due caratteri diversi, stessa attenzione alle materie prime e alla lavorazione. Ingredienti di prim’ordine, equilibrio, tecnica.

Accanto alla pizza, una cucina gastronomica che sorprende per coerenza: fritti curati, insalate mai banali e uno stracotto che pochi si aspetterebbero in una pizzeria. Non un cambio di mestiere, ma un ampliamento naturale dell’offerta.

Il progetto porta la firma del fondatore Marco Bonomi, ingegnere di formazione, che nel 2000 ha dato vita a un’idea allora innovativa per Torino: la pizzeria come luogo di identità, non solo di consumo. Per il nuovo corso si è affiancato a Marco Rubiola per l’identità creativa e a Stefano Cerruti per la ridefinizione degli interni.

“Festeggiare 25 anni significa fermarsi un momento e guardare a quello che si è costruito, ma anche trovare il coraggio di rimettersi in gioco. In Amici Miei abbiamo scelto di rinnovare il modo di raccontarci e di accogliere le persone, continuando a fare quello che sappiamo fare meglio: una pizza curata, pensata e condivisa. È un cambiamento naturale, che nasce dal desiderio di restare fedeli a noi stessi, senza smettere di evolvere”, spiega Bonomi.

Fiore all’occhiello nei dessert restano le storiche e goduriose zeppole della Pasticceria Amici Miei di corso Vinzaglio 23, un altro indirizzo di casa Bonomi molto amato in città. E con la Festa del Papà alle porte — dove la zeppola è il dolce simbolo per eccellenza — un salto lì diventa quasi obbligato.

Il tutto in corso Vittorio Emanuele II, sempre più tra i portici più glamour di Torino, dove ristorazione e socialità stanno vivendo una nuova stagione.

Un anniversario che non celebra il passato con nostalgia, ma riafferma un principio semplice: la pizza non ha bisogno di aggettivi altisonanti.

Ha bisogno di essere fatta bene.

Chiara Vannini

IL TORINESE