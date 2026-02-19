Borgo San Paolo: sequestrato oltre un chilo di droga

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino due cittadini italiani di origine libica, rispettivamente di trentasette e ventisette anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di arma comune da sparo.

Durante dei controlli di polizia all’interno del parco “Giardino Nicola Grosa” nel quartiere San Paolo, agenti delle Volanti dell’UPGSP notavano due giovani dall’atteggiamento sospetto seduti su una panchina.

I poliziotti, ritenendo che i due si stessero mettendo d’accordo per un eventuale acquisto di stupefacente, procedevano al controllo e rinvenivano addosso al primo, di 27 anni, oltre 35 grammi misti tra marijuana e hashish, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.

La perquisizione continuava nell’abitazione del giovane, ove vi era un familiare che, all’arrivo della polizia, tentava di liberarsi di stupefacente, gettandola nello scarico del bagno; i poliziotti sequestravano oltre 1 kg di marijuana occultata nella camera da letto, materiale per il confezionamento delle dosi e due mazzette di denaro pari a più di 1770 euro, sequestrati in quanto ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Gli agenti hanno, inoltre, trovato uno zaino contenente una calibro 22 con caricatore, 73 proiettili, e una pistola lanciarazzi. La prima risultava essere stata sottratta durante un furto in abitazione, motivo per il quale i due sono anche stati denunciati per ricettazione.

