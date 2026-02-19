Fibromialgia, Carmagnola inaugura una panchina viola 

Sabato 21 febbraio prossimo, alle 10.30, nei giardini del Comune di Carmagnola, lato via Silvio Pellico, si terrà l’inaugurazione di una panchina viola, simbolo di attenzione, ascolto e sensibilizzazione nei confronti delle persone affette da fibromialgia. L’iniziativa è promossa dal Comune di Carmagnola, in collaborazione con AISF – sezione Torino Piemonte. La panchina viola entra a far parte dello spazio pubblico cittadino come segno visibile e permanente di un impegno condiviso: contribuire a dare voce a una patologia cronica ancora poco conosciuta e spesso invisibile che incide profondamente sulla vita di chi ne è colpito. La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, affaticamento cronico e numerosi altri sintomi che possono comprometterne attività quotidiane, lavorative e relazionali. Nonostante l’elevato impatto sulla vita delle persone, la malattia è ancora oggi oggetto di una conoscenza limitata e di un riconoscimento non sempre adeguato.

Per questo motivo l’iniziativa di sensibilizzazione, come quella della panchina viola, assume un valore significativo, favorendo consapevolezza e attenzione sociale. All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dell’AISF Torino Piemonte e il Consigliere della Regione Piemonte, Silvio Magliano, promotore della legge regionale 19 dicembre 2023 n.34 “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia”, la cui partecipazione sottolinea l’importanza del dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità sui temi del riconoscimento, della tutela e dei diritti delle persone che convivono con questa patologia.

L’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) è una realtà nazionale di volontariato attiva dal 2005, che riunisce pazienti, familiari, medici e professionisti con l’obiettivo di promuovere informazione, supporto e progetti dedicati al miglioramento della qualità di vita delle persone affette da fibromialgia. Attraverso le sue sezioni territoriali, tra cui quella di Torino Piemonte, l’associazione promuove iniziative locali di sensibilizzazione e supporto sul territorio. La sua attività si sviluppa anche nel dialogo con le istituzioni e con il mondo sanitario, con l’obiettivo di far conoscere meglio la sindrome fibromialgica e una maggiore attenzione e visione dei pazienti. Attraverso questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende ribadire l’importanza di una città inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, capace di sostenere percorsi di informazione e di dialogo su temi legati alla salute, al benessere e ai diritti delle persone.

“La panchina viola – dichiara il sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio – vuole rappresentare un segno concreto di vicinanza alle persone che convivono con la fibromialgia e alle loro famiglie. Si tratta di un invito a fermarsi, a informarsi e riconoscere una realtà che spesso resta invisibile. Come Amministrazione, riteniamo fondamentale sostenere iniziative che promuovano consapevolezza, rispetto e inclusione, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e comunità”.

“La panchina viola – dichiara Giulia Poma, referente AISF ODV Sezione Torino Piemonte – si inserisce in un percorso virtuoso di collaborazione tra associazione dei pazienti e istituzioni. Il Piemonte è stato il primo tra le Regioni a riconoscere la fibromialgia con una legge dedicata, e con la definizione di un PSDTA specifico. Risultati raggiunti anche grazie a questo dialogo costante. AISF ODV intende proseguire questo lavoro comune per garantire un’attuazione piena e concreta di questi strumenti, e contribuire così a un percorso verso una norma nazionale che riconosca e tuteli pienamente le persone con fibromialgia. La sensibilità e l’impegno delle Amministrazioni locali nel dare visibilità a chi convive con questa cronica e invalidante patologia rappresentano un segnale concreto e importante di presenza e sostegno”.

