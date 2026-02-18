Un cinquantenne è morto ieri in serata all’ospedale Maggiore di Novara. Era rimasto coinvolto in un incidente sull’A4 Torino-Milano quando alle 18,30 sull’autostrada, in direzione di Torino, tra Balocco e Carisio, ha accostato sulla corsia a scorrimento più lento forse per il veicolo guasto. L’automobilista è stato travolto da un altro mezzo ed è stato sbalzato sull’asfalto a metri di distanza.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Investito in autostrada muore in ospedale
