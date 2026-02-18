Tracollo Juve: il Galatasaray dilaga 5-2

Andata playoff Champions League

Serata da incubo per la Juventus, travolta 5-2 dal Galatasaray nell’andata del playoff di UEFA Champions League. Nella bolgia di Istanbul, i bianconeri crollano nella ripresa dopo un primo tempo combattuto.

I padroni di casa passano subito con Gabriel Sara, ma la reazione juventina è immediata: Koopmeiners firma l’1-1 dopo appena un minuto e poi completa la rimonta con una doppietta che illude la squadra italiana. Prima dell’intervallo, però, arriva un duro colpo con l’infortunio di Bremer, sostituito da Gatti.

Nella ripresa cambia tutto. L’ex Napoli Lang sale in cattedra e realizza una doppietta che ribalta l’inerzia del match. In mezzo, il rosso a Cabal complica ulteriormente la situazione per la Juve, che cede definitivamente sotto i colpi di Sanchez e Boey.

Finisce 5-2: tra una settimana servirà un’impresa ai bianconeri per conquistare gli ottavi di finale.

Enzo Grassano

IL TORINESE