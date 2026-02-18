Volano sedie al bar: 15 ragazzi denunciati per una violenta rissa

Sono 15 le denunce dei carabinieri  della sezione radiomobile di Ivrea nei confronti dei presunti autori della rissa avvenuta l’8 febbraio nel dehors del bar della stazione della cittadina. Il violento litigio probabilmente si era verificato per qualche sguardo di troppo fra i giovani. Da qui  una violentissima zuffa con lanci di sedie. Diversi i ragazzi feriti e insanguinati

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Treni: lavori sulla linea Ivrea-Aosta

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless