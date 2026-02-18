Sono 15 le denunce dei carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea nei confronti dei presunti autori della rissa avvenuta l’8 febbraio nel dehors del bar della stazione della cittadina. Il violento litigio probabilmente si era verificato per qualche sguardo di troppo fra i giovani. Da qui una violentissima zuffa con lanci di sedie. Diversi i ragazzi feriti e insanguinatiLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Volano sedie al bar: 15 ragazzi denunciati per una violenta rissa
