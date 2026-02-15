Inter-Juventus 3-2: derby d’Italia al cardiopalma

A San Siro va in scena una sfida indimenticabile: l’Inter supera 3-2 la Juventus al termine di una gara ricca di colpi di scena e allunga a +8 sul AC Milan secondo in classifica.

I nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio grazie all’autogol di Andrea Cambiaso, ma lo stesso esterno bianconero si riscatta poco dopo firmando il pareggio. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con la Juve però in inferiorità numerica per il doppio giallo a Pierre Kalulu.

Nella ripresa l’Inter spinge sull’acceleratore, approfittando dell’uomo in più. A un quarto d’ora dalla fine arriva il 2-1 firmato da Pio Esposito, che sembra indirizzare definitivamente la gara. Ma la Juventus non molla e trova l’insperato 2-2 con Manuel Locatelli all’83’, gelando momentaneamente San Siro.

Quando il pareggio sembra scritto, al 90’ Piotr Zielinski si inventa il gol che decide il match e fa esplodere lo stadio. Una vittoria pesantissima per l’Inter, che manda un segnale forte al campionato e si conferma capolista con autorità.

Enzo Grassano

IL TORINESE