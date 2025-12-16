La Corte di appello di Torino ha ridotto a un anno e otto mesi la condanna per Marcellino Franco Iachi Bonvin, di 75 anni, il commerciante di Pavone Canavese che nel 2019 sparò a due ladri, uccidendole una, che stavano rubando un apparecchio cambiamonete da un bar. AIn primo grado, a Ivrea gli erano stati inflitti cinque anni, con il riconoscimento di attenuanti e lo sconto previsto dal rito abbreviato, per omicidio volontario con dolo eventuale.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Pena ridotta a commerciante che uccise un ladro
