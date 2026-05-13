Torino Fringe Festival 2026, il futuro sale sul palco

Lavoro, città e relazioni nella prima settimana di “Metropolis”

Dal 19 al 24 maggio il Torino Fringe Festival inaugura la sua XIV edizione trasformando Torino in una grande mappa teatrale attraversata da precarietà, identità, conflitti sociali e nuove forme di relazione. Il tema scelto, “Metropolis. Il futuro che verrà“, non immagina un domani distante e fantascientifico: lo mette sotto i riflettori qui e ora, dentro le tensioni del presente.

La prima settimana si muove tra teatro civile, comicità, performance immersive e riscritture contemporanee, costruendo un programma che guarda al lavoro, alla scuola, alla città e alle fragilità umane con linguaggi diversi ma con la stessa urgenza narrativa.

Tra gli spettacoli più emblematici c’è Pomodoro, satira surreale sullo sfruttamento e sul caporalato che ribalta il punto di vista affidando il racconto proprio a un pomodoro in attesa di essere raccolto. Sul palco Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, duo che da oltre trent’anni attraversa il teatro popolare e quello dedicato alle nuove generazioni. Lo spettacolo sarà in scena dal 19 al 24 maggio alle ore 20 al Tingel Tangel.

Il lavoro e la disumanizzazione produttiva ritornano anche in Blasé. Si può vendere una rivoluzione?, produzione di Officine Gorilla e Teatro della Juta già premiata nei circuiti Fringe italiani ed europei. Qui il protagonista è un giovane lavoratore schiacciato da una macchina produttiva che lentamente incrina la propria struttura fino alla ribellione. Appuntamento alle 20 al Lombroso16.

Sempre al Lombroso16, ma alle 21.30, Tutte le cose più grandi di me affronta invece il difficile passaggio all’età adulta, intrecciando memoria personale e costruzione dell’identità in un contesto sempre più instabile.

Il tema della formazione entra con forza nel cartellone grazie a SOTTObanco. Sei solo un altro mattone nel muro del Teatro delle Temperie, spettacolo che attraversa il sistema scolastico come luogo di crescita ma anche di profonde contraddizioni. Sarà ospitato a San Pietro in Vincoli alle ore 21. Nello stesso spazio, alle 19.30, BELLY BUTTON. Comprenderti è rivoluzionarmi della compagnia Crack24 rompe la barriera tra palco e platea trasformando il pubblico in parte attiva dell’esperienza teatrale.

La città contemporanea e le sue crepe emergono in Senza motivo apparente, spettacolo che parte da un episodio circoscritto per allargare progressivamente lo sguardo alle tensioni sociali collettive. In scena al Tingel Tangel alle 21.30.

Tra le produzioni internazionali spicca invece MONO. Una relazione per un’accademia, prima nazionale dalla Spagna ispirata a Kafka. Lo spettacolo costruisce un dispositivo scenico fisico e visivo che riflette sui temi della libertà, dell’adattamento e dell’identità. Andrà in scena alle 19.30 all’Off Topic.

Il Fringe 2026 dedica spazio anche a narrazioni che affrontano questioni sociali e familiari delicate. Un bravo ragazzo di Santibriganti Teatro racconta il punto di vista della madre di un femminicida, spostando il centro emotivo della vicenda su chi resta a convivere con l’orrore. Al contrario Caivano Dreamin’ sceglie il tono ironico e paradossale per parlare di emigrazione: due napoletani arrivano in America con un disegno di topo che richiama in modo surreale l’universo di Walt Disney e Mickey Mouse. Entrambi gli spettacoli saranno ospitati allo Spazio Kairòs.

Il programma attraversa anche la comicità contemporanea e la performance musicale. Ridi, piangi, ti ecciti del duo Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli è una filastrocca teatrale frenetica e poetica sulla velocità della vita contemporanea, mentre Street Beatles. Love love love utilizza l’immaginario dei Beatles e il romanzo Lo scarafaggio di Ian McEwan per trasformare “All you need is love” in una dichiarazione collettiva di pace e resistenza.

Sul fronte della stand up e del teatro comico, il Circolo Amici della Magia ospiterà A Beautiful Sht* di Lara Gallo, monologo sarcastico e tagliente al debutto nel Fringe, e Fricassea di Alessandro Ciacci, tra le voci più originali della nuova comicità italiana, già vincitore del Premio Alberto Sordi e volto di LOL Talent Show e LOL 5.

Il 21 maggio il festival allargherà il suo raggio oltre il teatro con due appuntamenti speciali. Alle 18.30, all’Off Topic, Paolo Verri sarà protagonista dell’incontro Il futuro che verrà, dedicato alle trasformazioni urbane e sociali in collaborazione con Fondazione Mondadori. In tarda serata, alle 23.45, partirà invece il Late Night Fringe Show, format notturno tra talk, performance e interviste condotto da Massimiliano Loizzi e Cecilia Bozzolini.

Tra le esperienze partecipative più particolari figura infine L’abbraccio che cura di Fabio Castello, un progetto collettivo che trasforma il gesto dell’abbraccio in un’esperienza condivisa e accessibile a tutti, in programma il 23 e 24 maggio al Tingel Tangel.

Il Torino Fringe Festival conferma così la propria natura: non soltanto una rassegna teatrale, ma una lente puntata sulle inquietudini del presente. Un laboratorio urbano dove il teatro smette di essere semplice intrattenimento e diventa termometro emotivo della città.

Valeria Rombolà

IL TORINESE