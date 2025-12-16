La Polizia Locale arresta il truffatore che fingeva di farsi investire

Fingeva di farsi investire per poi estorcere denaro al malcapitato automobilista. Sul truffatore indagava la Polizia Locale che lo ha arrestato, martedì 9 dicembre, in flagranza di reato. Non poteva saperlo, ma ha tentato un finto investimento proprio sotto gli occhi degli agenti.

Il truffatore, un sessantenne italiano, si trovava in corso Bolzano quando una pattuglia in borghese del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale, che indaga su questo tipo di reati, lo ha riconosciuto. Senza farsi scorgere, gli agenti ne hanno quindi monitorato le azioni successive. Prima lo hanno visto armeggiare intorno al ginocchio, poi si è appostato tra le auto lungo corso Vittorio Emanuele e, al passaggio di una utilitaria, le ha sferrato un calcio nella parte posteriore. A quel punto, fingendo dolore, ha avvicinato il conducente fermatosi al successivo semaforo, lamentando di essere stato urtato sulle strisce pedonali. Tutta la scena stava avvenendo sotto gli occhi dei “civich” che hanno continuato a seguirlo.

Ha chiesto di essere soccorso ed è salito a bordo dell’auto del presunto investitore dove lo ha convinto che l’incidente aveva danneggiato i suoi pantaloni, acquistati – ha raccontato – il giorno precedente. È così riuscito a intascare 140 euro dall’automobilista, ancora scosso per l’accaduto. Ma sceso dall’auto con le banconote in mano, ha trovato ad attenderlo gli agenti della Polizia Locale, che non lo avevano mai perso di vista.

Il conducente dell’auto ha confermato loro la richiesta di risarcimento e la consegna del denaro, sporgendo querela. Il denaro è stato quindi restituito alla vittima e il truffatore è stato tratto in arresto. Gli agenti gli hanno sequestrato una spugnetta, che si sospetta utilizzasse per simulare finte ferite. Nell’udienza di convalida e direttissima, tenutasi giovedì 11 dicembre, gli è stata imposta la misura cautelare personale dell’obbligo di firma.