Un altro incidente sul lavoro oggi a Torino. Un operaio di 45 anni è stato travolto da materiale pesante in via Filadelfia presso la Centrale del latte. E’ caduto all’indietro ed è morto battendo la testa. Le manovre di rianimazione dei sanitari non hanno potuto salvarlo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Operaio di 45 anni travolto da materiale cade e muore
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Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e