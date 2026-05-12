Operaio di 45 anni travolto da materiale cade e muore

Un altro incidente sul lavoro oggi a Torino. Un operaio di 45 anni  è stato travolto da materiale pesante in via Filadelfia presso la Centrale del latte. E’ caduto all’indietro ed è  morto battendo la testa. Le manovre di rianimazione dei sanitari non hanno potuto salvarlo.

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