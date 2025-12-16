“Barattolo”, Pd: “La povertà non è un crimine e fa rima con legalità”

“La Regione utilizza il mercato di libero scambio per fare opposizione politica contro il Comune di Torino”

“Abbiamo votato contro il protocollo regionale per il mercato di libero scambio “Il Barattolo” perché le nuove norme così declinate non sono volte a garantire maggiore legalità e funzionalità ma rischiano anzi di rendere più difficile i controlli e di vanificare il progetto come contrasto alla povertà. La riduzione delle giornate da 80 a 40 non segue un criterio. La nostra proposta era di 54, una a settimana più una domenica al mese, come per il Gran Balôn, quindi circa 60.

“I venditori di via Carcano hanno protestato di fronte al Palazzo del Consiglio regionale per spiegare, con le loro storie, come la realtà del mercatino di libero scambio “Il Barattolo” non sia una sorta di mercato senza regole, come definito in modo dispregiativo da alcuni esponenti della destra, ma una realtà fatta di azioni positive per chi si trova in condizioni di fragilità economica e di rinforzo della legalità su un territorio complesso.

“Oggi la gestione da parte di una realtà esterna e il controllo attento delle forze dell’ordine rendono “Il Barattolo” di via Carcano un luogo idoneo per lo scambio e il recupero di oggetti nella legalità, nel quale peraltro vi sono anche gli hobbisti, che con il mercato del libero scambio lavorano. Oltretutto il Comune di Torino ha normato l’attività del mercatino con un apposito regolamento, cosa che in altre città non è stata fatta, grazie a un lavoro corale con la circoscrizione e le realtà del territorio stesso durato anni.

“Il coinvolgimento dei Servizi sociali può avere senso rispetto alla presa in carico delle persone più fragili, ma non in maniera rigida e semplicemente burocratica come previsto dal protocollo imposto dalla Regione. Peraltro non sono previste deroghe per il hobbisti, che dunque dovrebbero diventare casi sociale per poter lavorare?

“Alle fragilità si risponde con investimenti sul welfare, che invece la regione ha scelto di mettere sui bonus del click day, e creando reti anche di mutuo aiuto come quella del barattolo può essere definita”.

Nadia Conticelli, consigliera regionale PD

Gianna Pentenero, presidente gruppo regionale PD

IL TORINESE