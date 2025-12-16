Medaglie e podi per la ValleBelbo Sport alla seconda tappa del Circuito CSI 

|Si attendeva una bella prova di squadra e la ValleBelbo Sport ha risposto come previsto. La seconda tappa del Circuito Regionale di Nuoto – 10° trofeo “Davide Filippini” ospitata dal Centro Sportivo Terdoppio di Novara nella mattinata di domenica 14 dicembre ha regato al team arancio-nero una lunga serie di medaglie e di prestazioni incoraggianti, in particolare da parte dei giovani e dei giovanissimi, impegnati in un contesto di sano agonismo con gare su distanze brevi, anche atipiche come i 25 metri. Interessante l’innesto nel circuito CSI di altre società, tra cui Pralino Sport, Caluso Nuoto, Sociale Sport Torino e la già presente Asti Nuoto che, assieme alla ValleBelbo Sport, fanno parte del Team Dimensione Nuoto.
Sul podio, i più piccoli del gruppo, i Super Baby Lorenzo Montanaro (1° nei 25 dorso e nei 25 farfalla) e Filippo Ghione (2° nei 25 dorso e nei 25 farfalla). Bene anche il gruppo dei Propaganda seguiti da Federica Ferraris e Anita Palumbo, a partire da Alan Shehu, Giulio Pavia, Camilla Angelini, Enrico Oddone e Leonardo Milano fino ad arrivare a Ester Gavrilov, salita sul secondo gradino del podio podio nei 25 farfalla e nei 25 rana.
In crescita anche il folto gruppo degli Esordienti coordinati da Monica Fusaro (che segue anche i Categoria in supporto a Pino Palumbo). Tra i più giovani della categoria, gli Esordienti B, spiccano i podi di Matilde Ghione (seconda nei 50 farfalla) e Matilde Angelini (terza nei 50 farfalla) a cui si aggiungono i progressi evidenziati da Gioele Grasso, Maria Sararu, Matilde Angelini, Greta La Stella, Bianca Ippolito, Giacomo Giberti, Robert Mihai Isopescu, Noemi Russo e Giorgio Paravidino. Tra i più grandi di questa fascia di età, gli Esordienti A, Edera Gavrilov vince i 50 dorso ed è seconda nei 50 rana, Diletta Tudisco si impone nei 100 stile libero mentre portano a casa la medaglia Tommaso Bertelli e Giacomo Fidanza, rispettivamente secondo e terzo nei 100 stile libero, Alice Manhua Rizzo, terza nei 50 farfalla, e Edoardo Leva, terzo nei 50 farfalla. Riscontri cronometrici e tecnici interessanti per Chiara Papillo, Carlotta Maisano, Melissa La Stella, Adele Vola, Irene Roccazzella, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva e Tommaso Casasola.
In vista di due mesi molto intensi dal punto di vista agonistico, i più grandi del gruppo dei Categoria seguiti da Pino Palumbo e supportati da Eugenio Aquilini per la preparazione atletica in palestra, hanno effettuato uno stimolante test che ha fornito ottimi riscontri. Sono arrivate molte medaglie e diverse vittorie tra i Ragazzi: Bianca Tassinario si impone nei 100 stile libero e nei 50 dorso, Aurora Tudisco vince i 50 farfalla, Sarah Messina vince i 50 rana ed è seconda nei 100 stile libero dietro alla sua compagna di squadra, Mattia Tammaro è primo nei 100 stile libero e terzo nei 50 farfalla mentre Vittorio Perosino è secondo nei 50 rana. Ottimo approccio alle competizioni anche da parte di Arianna Blue Africano, Leonardo Di Pietro, Anna Marchelli, Gabriele Giberti, Jacopo Martella, Leonardo Pintescul, Giulio Maria Rizzolo. Tra gli Juniores, Elisa Ferrari fa suoi i 100 stile libero e i 50 dorso, Maddalena Bertelli vince i 50 farfalla, Greta Gabutto si impone nei 50 rana davanti a Camilla Palumbo, seconda, mentre Luca Lovisolo è terzo nei 50 dorso. In gara in questa categoria anche Daniel Argieri e Margherita Berta. Infine, completano la lista di medaglie i team gli atleti del gruppo Assoluti con Federica Ferraris che è seconda nei 50 farfalla e Pietro Balsamo.
Medaglie e podi per la ValleBelbo Sport alla seconda tappa del Circuito CSI
Recenti:
La Supercoppa Italiana torna protagonista in Arabia Saudita. Sarà infatti Riad a ospitare per la sesta
15ª giornata di Serie A Tre punti pesantissimi per la Juventus, che nella 15ª giornata di
Il Torino ritrova il sorriso e torna alla vittoria battendo di misura la Cremonese grazie
Torino si prepara a una serata di fuoco: sabato 13 alle ore 20 il Bocciodromo Rossini
Tre portacolori della ValleBelbo Sport hanno preso parte ai Campionati Italiani Invernali di Nuoto Master che si sono disputati dal