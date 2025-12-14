I risultati della ricerca Cosmart

Componenti per auto realizzati con reti da pesca dismesse e fibre di carbonio riciclate, pannelli in schiuma derivati da oli esausti vegetali, biolubrificanti e biocarburanti alternativi ai combustibili fossili. Sono alcuni dei risultati che verranno presentati domani, lunedì 15 dicembre, a Torino, nel corso dell’evento conclusivo del progetto di ricerca CO-SMART, in programma presso l’Heritage Hub Mirafiori a partire dalle 9:30.

L’appuntamento, dal titolo “Ricerca e Industria per la Mobilità del Futuro”, vedrà la partecipazione di CRF–Stellantis, A2A E-Mobility, Gruppo Hera, CNR, Università La Sapienza, oltre ai partner accademici. È previsto l’intervento dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano.

Finanziato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) nell’ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, il progetto è coordinato dall’Università di Pisa con la partecipazione dell’Università di Bologna, del Politecnico di Bari e dell’Università Politecnica delle Marche, e ha coinvolto ricercatori, imprese e centri di ricerca nello Spoke 11 – Innovative Materials and Lightweighting.

“Tutti i materiali sviluppati nel progetto sono stati validati dal punto di vista tecnico e sottoposti ad analisi del ciclo di vita, che ne ha confermato il minore impatto ambientale rispetto alle alternative tradizionali – spiega la prof.ssa Maurizia Seggiani, coordinatrice di CO-SMART – Questi risultati confermano quanto sia fondamentale la collaborazione tra ricerca pubblica e industria per trasformare i rifiuti in risorse, senza compromettere qualità e prestazioni”.

Durante la mattinata si susseguiranno le presentazioni scientifiche e industriali, mentre il pomeriggio sarà dedicato a una tavola rotonda sulle sfide future per la mobilità sostenibile, seguita da una visita guidata dell’Heritage Hub, in un percorso immersivo nella storia dell’automobilismo italiano.

Il programma MOST coinvolge 24 università, il CNR, 24 grandi imprese e oltre 1.200 ricercatori, per un investimento complessivo di circa 380 milioni di euro.