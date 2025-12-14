Editoria, Bartoli: “Informazione presidio da difendere”

Sulla situazione che coinvolge il Gruppo GEDI e alcune testate storiche dell’informazione piemontese, tra cui La Stampa e le testate locali radicate nei territori – con particolare riferimento a La Sentinella del Canavese, punto di riferimento informativo per l’area eporediese e canavesana – interviene Sergio Bartoli, Consigliere regionale del Piemonte, che ha presentato un Ordine del Giorno in Consiglio regionale.

«Le operazioni in corso nel settore editoriale riguardano soggetti privati e, come correttamente chiarito dall’Assessore regionale, i margini di intervento diretto della Regione sono limitati. L’Ordine del Giorno che ho presentato intende sottolineare come, al di là dei limiti di intervento, per la Regione la vicenda sia della massima importanza e meriti un interessamento diretto».

«Nel Canavese – sottolinea Bartoli – l’informazione di prossimità svolge un ruolo essenziale: racconta la vita delle comunità, dà voce ai Comuni, alle associazioni, al mondo produttivo e del volontariato. Indebolire questi presìdi significa impoverire il territorio».

«Per questo motivo – prosegue – ho presentato un Ordine del Giorno che impegna la Giunta a mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione delle operazioni societarie nel settore editoriale, favorendo il raccordo con il Governo nazionale e il dialogo istituzionale con i soggetti coinvolti, nel pieno rispetto delle competenze regionali e della natura privata delle operazioni».

«L’obiettivo – aggiunge Bartoli – è tutelare il pluralismo dell’informazione, il radicamento territoriale delle redazioni, in particolare nelle aree come il Canavese, e i livelli occupazionali, accompagnando questi passaggi con responsabilità e serietà istituzionale».

«Non intendiamo in nessun modo interferire in scelte imprenditoriali – conclude – ma ribadire che l’informazione locale è un bene strategico per i territori e che per le istituzioni è doveroso presidiare questi processi, soprattutto laddove esiste un forte legame storico tra giornali e comunità».

IL TORINESE