Torna in scena Novecento di Alessandro Baricco

Per la regia di Gabriele Vacis con gli artisti e le artiste di PoEM

Martedì 16 dicembre, alle 19.30, al teatro Gobetti, tornerà in scena Novecento di Alessandro Baricco, per la regia di Gabriele Vacis e interpretato per tre decenni da Eugenio Allegri, per il quale il monologo era stato scritto.

Ora si tratterà di una lettura corale che vedrà in scena Pietro Maccabei, Enrica Reabudo, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera e Gabriele Vacis. Scenografia e ambienti sono di Roberto Tarasco, il suono di Riccardo Di Gianni. Lo spettacolo è prodotto dal teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale in collaborazione con PoEM, impresa Sociale Potenziati Evocati Multimediali. Sarà replicato fino a domenica 4 gennaio prossimo. Benny Boodmann, T.D. Lemon Novecento, pianista geniale e imprevedibile, cresce e vive sul transatlantico Virginian. Misterioso, libro irresistibile, lascia il mondo a bocca aperta scegliendo di non scendere mai dalla sua nave. Oggi il personaggio rivive in una rilettura corale con gli artisti e le artiste di PoEM. Le scenografie di Roberto Tarasco accompagnano ogni passaggio, mentre la musica che ha reso celebre la storia è la stessa e continua a incantare. Novecento cresce, esiste nel mate della musica in un viaggio emozionante, senza fine, che ha coinvolto migliaia di persone in tutto il mondo.

Teatro Gobetti – 16 dicembre 2025/ 4 gennaio 2026

Il 16, il 18 e il 20 dicembre ore 19.30/ il 17 e 19 dicembre ore 20.45/ domenica 21 dicembre ore 16/ dal lunedì 22 a giovedì 25 dicembre riposo/ venerdì 26 dicembre e sabato 27 dicembre, lunedi 29 e martedi 30 dicembre ore 19.30/ domenica 28 domenica, domenica 4 gennaio e giovedì 1 gennaio ore 16/ la recita di mercoledì 31 dicembre è fuori abbonamento e si terrà alle 20.30/ venerdì 2 gennaio ore 20.45.

Biglietteria: teatro Carignano, piazza Carignano 6, Torino / 011 5169555 / 800 235333/ biglietteria@teatrostabiletorino.it

Mara Martellotta

IL TORINESE