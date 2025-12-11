Dicembre “sabaudo” al Mercato Centrale di Torino 

Per tutto il mese di dicembre Mercato Centrale Torino si trasforma in un luogo incantevole ricco di eventi dedicati a grandi e piccini, all’insegna della tradizione, del gusto e della creatività con tanti appuntamenti, promozioni, offerte speciali, degustazioni e masterclass che coinvolgeranno le botteghe del mercato in una grande festa di sapori e divertimento.

L’11 dicembre dalle 20 alle 21 gli amanti del vino potranno partecipare a Natale & Vini, in collaborazione con Cantina Social. Questa esperienza di degustazione prevede un percorso tra cinque etichette che celebrano la tradizione natalizia, dal metodo classico allo spumante dolce. Il costo del biglietto è di 20 euro. Il 12 dicembre dalle 18 alle 23 il Mercato Centrale darà vita a una grande festa di Natale, organizzata 8n collaborazione con Allegramente , Free Voices Gospel e The Mentalist Emanuele Spina. Sarà un’occasione di intrattenimento per tutti, animazione per bambini, un concerto gospel e uno spettacolo di magia, ad accesso gratuito.

Il 14 dicembre dalle 9 alle 20 si svolgerà il primo Mercato Sabaudo, un evento a ingresso gratuito, che rappresenta al contempo una festa, una fiera e una seria dichiarazione d’amore per il territorio, in collaborazione con Emporio Sabaudo, Eat Piemonte , Wineppy e ToRadio. Lo spazio Fare del Mercato si riempirà di specialità gastronomiche e vini piemontesi, con oltre 25 postazioni di produttori locali. Il claim “Metti in tavola le eccellenze piemontesi” non è un consiglio, ma diventa quasi un monito. Un appello a onorare le Feste perché il Piemonte non solo una regione dalla rigorosa eleganza, ma anche la culla di un patrimonio enogastronomico la cui ricchezza è pari alla sua storia.

Nella scuola di cucina del Mercato Centrale Passaparola Vinovo attiverà anche una masterclass di 3 ore dal costo di 40 euro a persona dedicata alle ricette natalizie.

Dalle ore 14, in aula didattica, si susseguiranno una serie di Masterclass del vino dal costo di 5 euro condotte da Fabrizio Gallino. Per gli appassionati di cucina, dal 18 dicembre, dalle 19 alle 22, si terrà una masterclass di pasta creativa natalizia con la maestra pastaia Veronica Vittoria.

Il costo della masterclass, con prenotazione obbligatoria, è di 40 euro.

Il 26 dicembre, dalle 16 alle 21, si terrà l’Aperiswing Xmas Edition, un evento gratuito con swing dance e musica dal vivo, perfetto per smaltire i pranzi natalizi. Il programma prevede Open lesson a tema natalizio, dj set a cura di Turincats e Musica Live con la band The Longs’Valley Blues Band festival Scheol Dilu Miller. Tutti i partecipanti riceveranno buono del 10% da utilizzare presso i bar e le botteghe del Mercato che, in occasione delle festività natalizie,ha rinnovato il suo look. Ogni giorno sono disponibili promozioni e prodotti speciali, tra cui i panettoni firmati Mercato Centrale. Le botteghe, comprese pescheria ed enoteca, offrono delle gift card come la card Mangia&bevi, utili per gustare le prelibatezze in loco o da asporto, caricando un credito prepagato da regalare a chi si desidera, con validità a scelta. La card è spendibile presso tutte le botteghe del Mercato Centrale.

Mara Martellotta

IL TORINESE