Un amore mai terminato: Petrachi torna al Toro

Il Torino FC ha ufficializzato l’esonero immediato di Davide Vagnati, chiudendo quasi sei anni di collaborazione. La società ha ringraziato il dirigente per l’impegno e il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il futuro.

Contestualmente è arrivato l’annuncio che ha acceso l’entusiasmo del popolo granata: il ritorno di Gianluca Petrachi, già direttore sportivo del Toro dal 2010 al 2019. Un rientro che profuma di storia e che il club interpreta come un nuovo inizio, affidandogli di nuovo la guida dell’area tecnico-sportiva.

Il Torino punta così a ritrovare identità e continuità, con Petrachi pronto a riaprire un capitolo che, in fondo, non si era mai davvero chiuso.

Enzo Grassano

IL TORINESE