Il rock degli anni Sessanta e Settanta al Cineteatro Baretti

Il rock degli anni Sessanta e Settanta, con le emozioni che suscita, è protagonista di un doppio appuntamento il 10 e l’11 dicembre, alle ore 21,sul palcoscenico del teatro Baretti, con lo spettacolo “On Air”, scritto e con la regia di Andrea Murchio. Gli interpreti sono Alessia Olivetti, nei panni della musa Linda, e Eugenio Gradabosco. Lo spettacolo, teatrale e musicale insieme, racconta la storia di Rick Bradley, provocatorio stand up comedian, con la passione e quasi il vizio della musica. Alessia Olivetti e Eugenio Gradabosco, attraverso la musica, accompagnano il pubblico in un viaggio che fa rivivere l’atmosfera degli anni Sessanta e Settanta, con gli eventi essenziali e i protagonisti di quel periodo storico irripetibile: la morte di Martin Luther King, la guerra in Vietnam, la contestazione del ’68, la famiglia Manson, l’empeachment del Presidente Nixon. Questi avvenimenti sono accompagnati dai grandi pezzi degli artisti che dominarono le classifiche di quegli anni, quali i Beatles, i Beach Boys, i Doors, Bob Dylan. A suonare questi pezzi sono Claudio Nicola al basso, Francesco Brancato alla batteria, Alfredo Ponissi al sassofono, Guido Bartalesi alla chitarra, Frank Polacchi al pianoforte e la vice di Sandra Pettiti. Lo show è in ricordo di Andrea Murchio e Rosa Mogliasso.

Cineteatro Baretti – via Giuseppe Baretti, 4

Biglietti 14 euro intero – 12 euro ridotto

Mara Martellotta

IL TORINESE