La Notte bianca di San Filippo

VENERDÌ 5 E SABATO 6 GIUGNO

Mancano solo due giorni alla Lunga Notte delle Chiese a San Filippo Neri, con la sua immensa navata di settanta metri, il più grande luogo di culto di Torino. Due grandi striscioni, sul lato di via Accademia delle Scienze e sulla cancellata d’ingresso in via Maria Vittoria, hanno già attirato molta attenzione su questa proposta inedita, lanciata nel 2016 a Belluno e presto allargatasi a molte altre città.

Nelle notti di venerdì 5 e sabato 6 giugno, San Filippo sarà aperto a visite guidate, mostre, teatro, letture e molto altro, sempre in chiave di riflessione e di spiritualità. Un evento ecumenico, aperto a credenti e non credenti, che consentirà di visitare liberamente luoghi sacri delle nostre città, spesso poco conosciuti. L’ingresso è libero e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria delle visite guidate sulla piattaforma EventBrite: in calce il programma completo. Per evitare affollamenti, sono ammesse al massimo una ventina di persone a turno. La sera di venerdì rimane libero solo il turno delle 23. Maggiore disponibilità per sabato, ma occorre affrettarsi visto il grande interesse che l’iniziativa ha già suscitato.

Il tema dell’edizione 2026 è “Francesco va’ e ripara la mia casa” e richiama direttamente l’esperienza di San Francesco d’Assisi, con il celebre invito da lui ricevuto nel 1205, davanti al crocifisso della chiesetta di San Damiano. Il messaggio si inserisce nelle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo patrono d’Italia, ed è un invito a riflettere sul significato della parola “casa”, non solo edificio, ma anche luogo di comunità, relazione, accoglienza. L’appello assume oggi dunque un valore sociale e culturale: prendersi cura della comunità, contrastare la solitudine, ricostruire legami e il senso di appartenenza. Ma si presta anche a essere interpretato come stimolo alla conservazione, alla tutela e al restauro del patrimonio artistico ecclesiastico.

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5) è infatti il titolo scelto dalla chiesa torinese di San Filippo Neri per l’iniziativa. Costruita per volere dell’omonima Congregazione a partire dal 1675, ma aperta al culto solo nel 1771, San Filippo è stata progettata da Filippo Juvarra attorno agli anni Trenta del Settecento, su un precedente disegno di Guarino Guarini, mentre il bellissimo altare a colonne tortili è opera di Michelangelo Garove. La facciata neoclassica è invece opera dell’architetto Talucchi, 1823-24. San Filippo è stato oggetto negli ultimi anni di importanti interventi di restauro, che hanno riguardato sia la struttura interna, sia il patrimonio artistico custodito in questo grandioso monumento barocco. Oltre al recupero nelle volte degli stucchi e dei decori con le cromie originali di Juvarra, i restauri hanno interessato anche il celebre paliotto (rivestimento artistico mobile dell’altare) di Pietro Piffetti, massimo esponente dell’ebanisteria settecentesca, e la grande pala “San Filippo Neri che raccomanda la città di Torino al Bambin Gesù” di Francesco Solimena (1657-1747). La Lunga Notte delle Chiese 2026 potrebbe anche diventare la prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione per il restauro dello storico Presepe di San Filippo Neri, composto da trenta figure di grandi dimensioni, attribuite per tradizione alla scuola del celebre scultore barocco genovese Anton Maria Maragliano e risalenti almeno in parte a fine Settecento. Molte delle figure realizzate in cartapesta policroma e in tessuti antichi necessitano oggi di interventi conservativi per garantirne la salvaguardia futura. La Lunga Notte delle Chiese significa dunque non soltanto aprire le porte a uno dei luoghi-simbolo del barocco torinese, ma anche trasformare la partecipazione pubblica in uno strumento di tutela e di recupero di beni artistici di rara bellezza.

PROGRAMMA

Le visite guidate, della durata di circa 40 minuti, saranno introdotte da un momento musicale e da una lettura, per vivere un’esperienza tra cultura, spiritualità e bellezza.

Prenotazioni visite guidate gratuite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-lunga-notte-delle-chiese-1990160839645

PROGRAMMA venerdì 5 giugno (dalle ore 20:00 alle ore 24:00)

ore 20:00

Dio affida all’uomo un luogo, una responsabilità e un bene da custodire

Letture: Genesi 2, 1-17; Proverbi 27, 11-27; Prima lettera ai Corinzi 4, 1-12

Meditazioni musicali:

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Nun komm, der Heiden Heiland BuxWV 211

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Nun komm’ der Heiden Heiland BWV 659

Segue: Visita guidata

ore 20:30

Ogni casa e ogni comunità hanno bisogno di fondamenta solide

Letture: Salmo 127, 1-5; Proverbi 24, 1-34; Vangelo secondo Matteo 7, 24-39

Meditazioni musicali:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wenn wir in höchsten Nöten BWV 641

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

ore 21:00

La casa vive grazie alla cura quotidiana, all’ospitalità e al servizio

Letture: Secondo libro di Samuele 6, 1-11; Prima lettera a Timoteo 5, 3-10; Vangelo secondo Luca 10, 38-42; Lettera ai Romani 12, 9-21

Meditazioni musicali:

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Ach Herr, mich armen Sünder BuxWV 178

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Von Himmel hoch, da komm’ ich her BWV 700

Segue: Visita guidata

ore 21:30

La Chiesa è una costruzione spirituale fatta di persone

Letture: Vangelo secondo Matteo 16, 13-20; Prima lettera ai Corinzi 3, 5-17; Lettera agli Efesini 2, 11-22; Prima lettera di Pietro 2, 4-10

Meditazioni musicali:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Erbarm’ dich mein, o Herre Gott BWV 721

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wer nur den lieben Gott läß walten BWV 691

ore 22:00

Ciò che riceviamo deve essere custodito e fatto fruttare

Letture: Proverbi 4, 20-27; Seconda lettera a Timoteo 1, 3-14; Vangelo secondo Giovanni 6, 1-15; Vangelo secondo Matteo 25, 14-30

Meditazioni musicali:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio dal Concerto n° 3 in re minore BWV 974 (trascrizione da Alessandro Marcello)

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Passacaglia in re minore BuxWV 161

Segue: Visita guidata

ore 22:30

Dio chiama a ricostruire ciò che è ferito o distrutto

Letture: Isaia 6, 1-4; Neemia 3, 1-12; Lettera ai Galati 6, 1-10;

Meditazioni musicali:

Nicholas De Grigny (1672-1703) Récit de tierce en taille “Domini Fili Unigenite”

ore 23:00

La fede e la memoria devono essere trasmesse alle generazioni future

Letture: Salmo 78, 1-8; Deuteronomio 6, 1-9; Giosuè 4, 1-7; Seconda lettera a Timoteo 2, 1-8

Meditazioni musicali:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Jesus Christus, unser Heiland BWV 666a

Georg Böhm (1661-1733) Vater unser im Himmelreich IGB 24

Segue: Visita guidata

ore 23:30

Il compimento finale è una creazione rinnovata e riconciliata

Letture: Apocalisse 21, 1-7; Lettera ai Romani 14, 14-23; Isaia 43, 14-19; Aggeo 2, 3-9

Meditazioni musicali:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio e fuga in do minore BWV 549

ore 24:00

L’Alfa e l’Omega

Letture: Credo Niceno-Costantinopolitano

Meditazioni musicali:

Improvvisazione musicale su tema dato

***

Lettori: Elvis Uva, Fulvio Crivello, Michele Paglialarmi, Roberto Briatta, Irene Rista, Rossella Tamagnone

Organista: Tommaso Maria Aloi

Si ringrazia per le visite guidate Luca Piovano, CoopCulture – Società Cooperativa Culturale

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PROGRAMMA sabato 6 giugno (dalle ore 10:00 alle ore 19:00)

ore 10:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wenn wir in höchsten Nöten BWV 641

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

ore 10:30

Meditazione musicale:

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Ach Herr, mich armen Sünder BuxWV 178

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Von Himmel hoch, da komm’ ich her BWV 700

ore 11:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Erbarm’ dich mein, o Herre Gott BWV 721

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wer nur den lieben Gott läß walten BWV 691

ore 11:30

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio dal Concerto n° 3 in re minore BWV 974 (trascrizione da Alessandro Marcello)

ore 12:00

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Jesus Christus, unser Heiland BWV 666a

Georg Böhm (1661-1733) Vater unser im Himmelreich IGB 24

(pausa)

ore 14:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Nun komm, der Heiden Heiland BuxWV 211

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Nun komm’ der Heiden Heiland BWV 659

ore 14:30

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wenn wir in höchsten Nöten BWV 641

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

ore 15:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Ach Herr, mich armen Sünder BuxWV 178

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Von Himmel hoch, da komm’ ich her BWV 700

ore 15:30

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Erbarm’ dich mein, o Herre Gott BWV 721

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wer nur den lieben Gott läß walten BWV 691

ore 16:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio dal Concerto n° 3 in re minore BWV 974 (trascrizione da Alessandro Marcello)

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Passacaglia in re minore BuxWV 161

ore 16:30

Meditazione musicale:

Nicholas De Grigny (1672-1703) Récit de tierce en taille “Domini Fili Unigenite”

ore 17:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Jesus Christus, unser Heiland BWV 666a

Georg Böhm (1661-1733) Vater unser im Himmelreich IGB 24

ore 17:30

Meditazione musicale:

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Passacaglia in re minore BuxWV 161

ore 18:00

Visita guidata

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio e fuga in do minore BWV 549

ore 18:30

Meditazione musicale:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wenn wir in höchsten Nöten BWV 641

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

ore 19:00

Meditazione musicale:

Improvvisazione musicale su tema dato

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Organista: Tommaso Maria Aloi

Si ringrazia per le visite guidate Luca Piovano, CoopCulture – Società Cooperativa Culturale

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“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Apocalisse 21, 5)

In collaborazione con:

La Lunga Notte delle Chiese 2026

“Francesco va’, e ripara la mia casa”

www.lunganottedellechiese.com

Venerdì 5 giugno: dalle ore 20:00 alle ore 24:00

Sabato 6 giugno: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 / dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Arte, musica, spiritualità e visite guidate alla scoperta dei restauri.

Chiesa di San Filippo Neri

Via Maria Vittoria n. 5, Torino

https://www.sanfilippotorino.it/

Per informazioni: eventisanfilippo@gmail.com

IG: @sanfilipponeritorino

FB: @sanfilipponeritorino

IL TORINESE