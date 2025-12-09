Nel teatro “Eugenio Fassino” di Avigliana si è svolta l’edizione 2025 di “Piemonte Awards”, cerimonia di premiazione delle Eccellenze Sportive di baseball, softball e baseball5 del C.R. FIBS Piemonte.

Durante la manifestazione sono stati consegnati i riconoscimenti alle squadre, agli atleti ed alle atlete, ai tecnici, ai dirigenti ed ai collaboratori che si sono distinti durante la stagione agonistica appena terminata.

Padroni di casa il sindaco del Comune Di Avigliana Andrea Archinà, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Remoto e quella allo sport Rossella Morra, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per aver messo a disposizione la struttura, presente anche la consigliera federale Sabrina Olivero.

A condurre la serata la presidente del C.R. FIBS Piemonte Isabella Dalbesio ed il consigliere regionale Paolo Murgia, che assieme alla società Avigliana Rebels hanno organizzato l’evento.

Alla loro spalla Michele Brossa altro consigliere regionale e lo scrittore Alessandro Ballor autore del libro Ragazze Vincenti, il quale ha effettuato diversi interventi.

Sul palco si sono succeduti squadre, atleti ed organi federali meritevoli dei riconoscimenti per l’attività svolta durante la stagione 2025. Ultima ad essere stata premiata è stata proprio l’Avigliana Rebels, società che si è aggiudicata il premio defender 2025, che viene assegnato oggi anno in base a tutti i piazzamenti nei campionati di baseball e softball.

questa la lista dei premiati.

CAMPIONATO REGIONALE 2025 – U12 BASEBALL – Baseball Vercelli

FRIENDS CUP 2025 – U12 BASEBALL – Baseball Club Fossano

CAMPIONATO REGIONALE 2025 – U19 SOFTBALL – ASD Grizzlies Torino 48 / Softball La Loggia

COPPA PIEMONTE 2025 – U12 BASEBALL – Canavese Baseball & Softball

COPPA PIEMONTE 2025 – U15 BASEBALL – Canavese Baseball & Softball

COPPA PIEMONTE 2025 – U13 SOFTBALL – Avigliana Rebels

COPPA PIEMONTE 2025 – U19 SOFTBALL – Avigliana Rebels

TROFEO CONI BB5 – IC Fornara Ossola (Novara) in collaborazione con PortaMortara Novara Baseball&Softball

ASD Athletics Novara BSC Per il supporto dato mettendo a disposizione campo e risorse per l’EMEA e per il CAMPIONATO EUROPEO DI BASEBALL

Blackhorses Pinerolo Per la dedizione, l’impegno e lo spirito di squadra dimostrato in questi 3 anni

Livia Bianco Per l’impegno prezioso e appassionato con i piccoli del minibaseball

JFK Baseball Mondovì Per l’impegno nella promozione 2025 dimostrato con il reclutamento U12

DOPPIE CORONE

Riconoscimento per le squadre che hanno vinto due titoli nella stessa stagione:

UNDER 15 BASEBALL – Skatch Boves (Campionato + Coppa Piemonte)

UNDER 18 BASEBALL – Skatch Boves (Campionato + Coppa Piemonte)

UNDER 13 SOFTBALL – PortaMortara Novara Baseball&Softball (Campionato + Friends Cup)

UNDER 16 SOFTBALL – Avigliana Rebels (Campionato + Coppa Piemonte)

SUPERCOPPA PIEMONTE DEFENDER – Avigliana Rebels

Premiazione delle atlete e degli atleti piemontesi che hanno vestito la maglia della Nazionale:

Giorgia Eremita (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

Beatrice Saiu (Softball La Loggia)

Ambra Brignoni (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

Cloe Guzzon (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

Anita Girardi (Avigliana Rebels)

Cloe Bonomo (Canavese Baseball & Softball )

Beatrice Deregibus (Aosta Bugs)

Matteo Bracco (Baseball Club Fossano)

Davide Gennari (Avigliana Rebels)

Williams Wong (Bc Settimo)

Corrado Resca (Baseball Softball Vercelli)

Patrick Silva (Baseball Softball Vercelli)

Pierfrancesco Bernardi (Aosta Bugs)

Federico Sana (Aosta Bugs)

Riccardo Sana (Aosta Bugs)

Riconoscimento ai tecnici piemontesi che hanno rappresentato l’Italia:

Alessandro Rosa Colombo

Maria Grazia Barberis

Maristella Perizzolo

Maurizio Balla

Isabella Dalbesio

MVP TORNEO DELLE REGIONI

Premio ai migliori giocatori delle rappresentative piemontesi:

SLB: Francesco Giunta (ASD Athletics Novara BSC)

LLS: Ambra Brignoni (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

JLB: Kevin Wong (Bc Settimo)

LLB: Gabriele Giordano (Canavese Baseball & Softball )

JLS: Naomi Pichardo (PortaMortara Novara Baseball&Softball)

BB5: Loris Strazza, Francesco Lionello, Carola Buso, Sofia Grasso, Antonela Rrhodaj, Andrea Vaj, Nicolò Gullace, Nicolo Pennazio, Lorenzo Maranzana, Gregorio Lupi

Riconoscimento per l’impegno istituzionale e arbitrale:

Aldo Barile

Franco Aimonetti

Maurizio Melilli

Jari D’Ercole

Gianmario Costa

Anita Manca

IL TORINESE