Terrina di pasta con verdure, variante vegetariana della pasta al forno

Una deliziosa variante vegetariana della tradizionale pasta al forno.

Senza pomodoro, ma ugualmente ricca di sapore. Un primo piatto ghiotto ed originale.

***

Ingredienti

300gr.di pasta corta

1 porro

2 carote

300gr. di verza

200gr.di zucca

1 piccola melanzana

500ml. di besciamella

1 mozzarella

200gr. di prosciutto cotto

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio, sale, pepe, noce moscata

Preparare le verdure, tagliarle a piccoli pezzi e stufarle per 20 minuti in padella con un poco di sale. Lasciar raffreddare e mescolare con il prosciutto cotto tritato, il pepe, la noce moscata ed il pepe. Preparare la besciamella con mezzo litro di latte.

Lessare la pasta al dente.

Mescolare la pasta con le verdure e la mozzarella a tocchetti, trasferire il tutto in una terrina imburrata, coprire con la besciamella e in ultimo cospargere con il parmigiano grattugiato.

Passare in forno a 200 gradi per circa 15/20 minuti, finche’ si sarà formata una crosticina dorata.

Paperita Patty

IL TORINESE